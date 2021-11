Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

El cantautor boricua Pedro Capó se presentó en concierto el sábado en el Coliseo de Puerto Rico. Allí, fanáticos y colegas lo acompañaron para cantar sus canciones favoritas como “Fiebre de amor”, “Todo me recuerda a ti” y “Valió la pena”. Durante la velada musical, el intérprete de “Calma” lució cuatro estilos diferentes, todos de The Mall of San Juan.