Por segunda ocasión, las “influencers” Natalia Vázquez, mejor conocida como Miss Gala, y Danila “Dani” Vassallo se unen para crear una línea de gafas con un aire moderno y audaz.

Bajo el nombre Getaway Collection 2.0, la nueva propuesta se dirige a un estilo de gafas “shield protection” que usualmente se relaciona como una montura más masculina, pero que las creadoras de la colección señalan que define la nueva corriente que se está viendo en la moda.

“Los estilos son atléticos, son deportivos, son coloridos y en eso llevan un mensaje de que nosotras también podemos. Nosotros también podemos salir fuera de lo que es el género, estos títulos que le queremos poner a lo que es la moda, eso ya no existe y ahora mismo eso es algo que está empoderando cada vez más a los individuos a salir a la calle, a ser ellos libre de preocupación. Y, tanto el mensaje de Danila, como el mío y el de Los Gala Shop, es ser libre, no tener límites y expresarnos para verdaderamente sentirnos mejor”, menciona Miss Gala.

A Dani Vasallo y a Miss Gala les une una gran amistad. (Suministrada/ Giován Cordero)

La nueva colección -disponible desde el 18 de julio a través de losgalashop.com- se compone de seis modelos de gafas en una combinación de colores negro, blanco, rojo y azul. Hay opciones con lente polarizado y, además, todas las gafas tienen protección contra los rayos solares.

Esta es la segunda colección de gafas que ambas influencers realizan. La primera tuvo un estilo más bohemio, mientras que Vassallo destaca que esta nueva línea es “una rebeldía en una expresión de atrevimiento” que retrata a una mujer cada vez más segura y atrevida.

“Teníamos bien claro lo que queríamos proyectar. En la colección anterior no fuimos más por mi tangente, que es algo más bohemio y más playero. En este caso yo me quería retar un poco más y usar cosas más ‘trendy’ y algo más ‘loud’ en el sentido de la visión de la conexión”, menciona Vassallo.

Dani Vassallo (Suministrada/ Giován Cordero)

El proceso creativo para crear la colección fue uno muy llevadero, según las emprendedoras. A la sociedad le precedió la amistad que surgió a pesar de que ambas son muy diferentes tanto en personalidad como en lo que proyectan a través de sus redes sociales.

La primera colección de gafas de Dani Vassallo para Los Gala Shop fue todo un éxito, destaca Miss Gala, quien espera que esta segunda propuesta tenga la misma suerte.

“Nosotras vivimos y nos apasiona la creación de contenido y lo que es llevar una idea a mayores. Las gafas se venden todos los días a nivel mundial. Pero nosotros podemos hacer algo que cause impacto y que sea de inspiración y de aspiración, los mensajes que colectivamente recibimos Danila y yo, que es muy bonito y la parte más gratificante de nuestra carrera, es ‘tú me elevaste, tú me llevaste a ser y atreverme”, añade Miss Gala.

Otro aspecto que caracteriza este proyecto es la atención al detalle, además de la colaboración de un equipo de trabajo que se unió para realizar las fotos de promoción y venta de Getaway Collection 2.0. Miss Gala asegura que esto demuestra que el éxito se alcanza a través de la colaboración.

Miss Gala (Suministrada/ Giován Cordero)

“Lo bonito es cómo las redes nos unen a través de un mensaje. Creo que lo más que nos complace es que hay una unión y que en esa unión hay mucha fuerza. Nos damos cuenta una vez más que en Puerto Rico hay un talento increíble”, concluye Miss Gala.

Créditos

Fotos: Giován Cordero / Veo Veo Estudio

Maquillaje: Raiza Montes

Styling: Hillary Hernández