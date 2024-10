Moda Gallery festeja sus ocho años con colecciones exclusivas de diseñadores locales

View this post on Instagram

Raiza García llevará su marca “ready to wear”, Rahiza Alejandra, con piezas que integran conjuntos de pantalones largos y chalecos estilizados, trabajados en tonos otoñales que incluyen el vino y crema. Clarissa Rodríguez, fundadora de Penca e Coco, presentará su línea de aretes artesanales con orquídeas pintadas a mano en tonos tierra.

“Estoy infinitamente agradecida con todo lo que hemos logrado en estos ocho años. He trabajado con muchos de los diseñadores y otros son talentos que queremos darle la oportunidad con sus mini colecciones. En todo este tiempo ha habido muchos desafíos, pero si algo que me caracteriza es poder ofrecerle a las clientas exclusividad y no venderle lo mismo a todas. Creo en darle las herramientas para que esa clienta pueda y aprenda a cómo estilizar esa pieza ya sea que tengas un estilo minimalista, clásico o eclético”, puntualizó la propietaria.