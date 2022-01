Por dos décadas, Sarah Jessica Parker -a través de su personaje en “Sex and the City” y ahora en “And Just Like That”- ha sido un referente de moda. Lo que “Carrie Bradshaw” viste, va a la par con las tendencias, de eso no hay duda.

En esta nueva serie de HBO hemos visto como “Carrie” -al igual que sus amigas “Miranda” y “Charlotte”- se enfrenta a otras situaciones personales, pero su pasión por la moda sigue intacta. Algo que hemos visto en estos primeros episodios de la serie es que, después del encierro por la pandemia, lo que buscamos muchas mujeres es la comodidad que dan las prendas de vestir holgadas. Estas, a su manera, nos van llevando por una transición entre la comodidad extrema de las pijamas y el “loungewear” que utilizamos durante el “lockdown” hacia esa “nueva normalidad” de la que tanto se habla.

Y es que, en esta renovación del guardarropa queremos rescatar esos estilos “chic” del pasado sin renunciar a la comodidad a la que nos acostumbramos durante esos meses que pasamos en casa.

Por eso, en estos primeros meses del 2022, las tendencias apuntan hacia prendas de vestir anchas, versátiles y que puedas llevar tanto en una vídeollamada como en un día de oficina regular.

Estas son las cinco piezas que no pueden faltar en tu guardarropa de principios de año.

Eleventy (WGSN)

1. Un cárdigan largo y, si es posible, en un textil liviano para que luzcas moderna y cómoda en el clima tropical.

Giorgio Grati (WGSN)

2. Un vestido con volumen que puedas llevar solo o con un cinturón, si es que deseas destacar ese punto de tu silueta.

Luisa Spagnoli (WGSN)

3. Una falda ancha, que puedas usar con un par de tacones y una blusa más elegante, pero que también se vea bien con unos zapatos sin tacón y un suéter.

DSquared2 (WGSN)

4. Un mahón de pierna ancha. Si solamente tienes “skinny jeans”, es momento de darte la oportunidad con otras siluetas como las “boyfriend”, “girlfriend” o “barrel”, entre otras.

Malaikaraiss (WGSN)

5. Un conjunto de chaqueta y pantalón. Ambas piezas deben ser holgadas y esto te permitirá llevarlas juntas o por separado combinándola con otras piezas.