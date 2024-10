Shikibu: la nueva colección de Eclíptica inspirada en la cultura japonesa

Estampados que evocan el antiguo arte japonés, vestidos largos con flecos, colores vibrantes, transparencias elegantes y bordados con pedrería fueron protagonistas en los diseños inspirados en “Tale of Genji”, la novela más antigua de la historia escrita por una mujer, Murasaki Shikibu , a quien hace homenaje en su nombre la nueva línea de moda local.

“Tuve el privilegio de visitar Kyoto y quedé fascinada con el arte antiguo, así que me empapé de la historia y me topé con lo que es el período Heian. Ahí descubrimos esta primera novela (Tale of Genj) escrita por una mujer y a partir de ahí nos inspiramos para crear una colección que reflejara esa belleza y complejidad de la época”, detalló a Magacín Michelle Otero, una de las integrantes del dúo creativo de Eclíptica.