Grandes o pequeñas, exóticas o muy conocidas, las flores siempre tienen ese poder de darle un aire divertido y refrescante a tu guardarropa.

Este patrón fue protagonista en las pasarelas de Carolina Herrera, Dries van Noten, Elie Saab, Erdem y Dior, entre otros. También forma parte importante en las propuestas de moda de tiendas como Old Navy, Guess y Billabong. Por lo tanto, lo verás por todas partes.

La manera de hacerlo diferente es ajustándolo a tu personalidad. Puedes llevar las flores en cualquier pieza, tanto en estampados como en piezas al relieve. También es ideal para darle un toque primaveral a tu “outfit” a través de los accesorios.

1. Chaqueta

Dries van Noten (WGSN)

La chaqueta continuará en boga durante la temporada de primavera-verano 2023.

¿Quieres darle un “twist” a esta prenda que ya nos acompaña desde hace más de dos años? Llévala estampada y combínala con un top en color sólido o con otras piezas con patrones que tengan colores que se complementen creando una armonía visual.

PUBLICIDAD

2. Cartera

Andrew GN (WGSN)

Los accesorios, como zapatos, correas y carteras, son una forma de integrar las flores sin tener que llevar este elemento llamativo a las prendas de vestir en tonos sólidos.

3. Mezcla de estampados

Carolina Herrera (WGSN)

El “mix and match” también es una alternativa que consiste en la mezcla de diferentes estampados en un mismo ajuar. Y, ¿por qué no hacerlo con flores como lo hizo la marca Carolina Herrera en su colección?

4. Al relieve

Elie Saab (WGSN)

Las flores al relieve son una alternativa cuando no quieres llevar una prenda en tela estampada. Elie Saab optó por esta técnica para darle un aire primaveral a los vestidos de noche confeccionados en telas metálicas.

5. Vestido casual

Erdem (WGSN)

El “maxidress” es otro clásico de la primavera, y cuando se une con el estampado floral, el resultado es muy atractivo y sofisticado.

6. Accesorios

Claudia Bertolero (WGSN)

El personaje de “Carrie Bradshaw”, en “Sex and the City” y “And just like that”, volvió a traer a la vista de todos el uso de la flor como parte de los accesorios, ya sea en collares tipo “chokers”, pulseras o correas.

7. Blusa

Christian Dior (WGSN)

Un “crop top” floreado es una de esas piezas que no debes dejar de tener esta primavera que se avecina. Recuerda que lo ideal es combinarlo con pantalones o faldas de talle alto, ya sea en el mismo estampado o en un tono sólido.