Telas darán vida a espíritus del bien y el mal

“Hace tiempito llevo trabajando proyectos junto a otros artistas plásticos, amistades mías que respeto en el ambiente de la zona creativa, y me tomé la tarea de hacer unos ‘jackets’ en canvas, ‘hand made’, que se llaman ‘Haoris’ que son un estilo de kimono un poquito más casual y me vino esta idea de que, ‘mano, estaría ‘cool’ este ‘jacket’ en canvas y que los panas me lo pinten’. Realmente, nació de eso, de una colaboración entre panas y mi cariño y aprecio por el arte, que es algo que va bien atado a mi proceso creativo, que son los dibujos”, detalló el diseñador sobre lo que será Yokai Gallery.