Una guía para emprendedores de la moda

El empresario, comunicador y profesor universitario, Eliades Moreno, comparte lo aprendido como creador de una marca de ropa masculina a través de “Fashionpreneur: Manual para autoproducir tu marca de moda”, un libro con el que pretende allanar el camino a quienes deciden labrarse una carrera en la moda.

Con esto, Moreno no pretende decir qué hacer, sino que muestra la realidad de la industria local y ofrece recomendaciones que pueden ayudar a entender cómo desarrollarse.

Para el autor, este libro es un recuento estructurado de cómo llevar un negocio que incluye enseñanzas que le cuestan momentos difíciles de aprendizaje y la manera de no dejarse vencer, sino volver a formular estrategias.

Eliades Moreno (Suministrada)

“Me di cuenta de que no había un camino a seguir para alguien que no necesariamente viniera del mundo de la moda y el diseño, sino que estuviera más interesado en el concepto del negocio en la industria de la moda. Cuando me senté a escribir sobre los errores que había cometido, qué era lo que había hecho bien, fue un poco como ese proceso de introspección, entonces comparto esas enseñanzas de lo que no hicimos bien y lo que pudimos haber hecho”, explica.

Moreno asegura que este libro puede servir de guía para quienes busquen forjar su propio en la industria sin la necesidad de ser diseñadores de moda tradicionales y conociendo de inicio la realidad de este negocio.

“Hay unas construcciones narrativas que no son reales en la industria de la moda y que se quedan en lo superficial, sin contarte cómo se construyen las cosas, más desde la perspectiva de alguien que vive en un ecosistema como el de Puerto Rico, que no necesariamente funciona de la misma manera que New York o Milán, que la estructura operacional es totalmente diferente”, menciona.

El libro es descrito por Moreno como una guía que va desde el momento de la conceptualización de la marca hasta encontrar la fábrica, cómo hacer los diseños y cómo usar esas herramientas que están más asociadas a la creación de una marca que al mundo del diseño como tal. Este conjunto de acciones permite hacer posible la materialización de esa idea inicial.

“Al final no es hacer algo lindo. Lo que planteamos en el libro es cómo hacer un producto rentable. A muchos de los diseñadores les pasa –y a mí me pasó en algún momento- que no sabemos cómo balancear a rentabilidad con tener un buen producto y creo que esa es la clave para lograr una marca exitosa”, destaca el creador de la marca Boronea.