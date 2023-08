¿Regresan las alas?

Luego de cinco años desde la última vez que cautivaron con sus alas las pasarelas del mundo, los famosos ángeles de Victoria’s Secret regresan a la pantalla, pero esta vez, en un formato completamente rediseñado.

A través de un largometraje, que se estrenará por Prime Video el próximo 26 de septiembre, la línea de lencería para mujeres lanza el Victoria’s Secret The Tour ‘23.

El último desfile se transmitió en diciembre de 2018 por la cadena televisiva CBS. Su abrupta cancelación se debió, entre otras cosas, al deseo de las nuevas generaciones de poder verse representadas en una de las marcas para mujeres más famosas del mundo de la moda.

La gerencia de VS no se hizo de oídos sordos y se adentraron hacia un cambio, comenzando por redefinir a sus “ángeles” con el lanzamiento de la campaña VS Collective, que contó con la participación de celebridades como Megan Rapinoe, Priyanka Chopra Jonas y Paloma Elsesser.

Cabe destacar que, entre los cambios, llegó a la marca la primera modelo con síndrome de Down, la puertorriqueña Sofía Jirau.

Se espera que el documental lleve a los fanáticos del mundo de las pasarelas a un viaje tras bastidores y a través de las historias íntimas de los VS20, un grupo de 20 creativos que crearán cuatro colecciones exclusivas desde las ciudades de Bogotá, Lagos, Londres y Tokio. Estos visionarios unirán las fuerzas artísticas de la moda, el cine, el diseño, la música y los campos visuales para mostrar su trabajo junto a icónicos diseños personalizados de Victoria’s Secret.

“El Tour es una celebración de las mujeres y de los creativos de todo el mundo, que examina la moda y el arte a través de una narrativa cinematográfica”, expresó la compañía.

En el video promocional publicado hoy en las redes sociales de Victoria’s Secret se destacan pioneras de la marca como Candice Swanepoel, Lily Aldridge y Adriana Lima. De igual manera, modelos de la nueva generación como Gigi Hadid, Lila Grace y Hailey Baldwin Bieber.

Por último, el número espectáculo musical estará a cargo de la cantante Doja Cat.