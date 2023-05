El rey Charles III fue coronado el sábado en la Abadía de Westminster, en una ceremonia basada en antiguas tradiciones en un momento en que la monarquía británica enfrenta un futuro incierto.

Las trompetas sonaron dentro de la abadía medieval y la congregación gritó “Dios salve al rey Charles” cuando comenzó la ceremonia frente a más de 2,000 invitados, incluidos líderes mundiales, aristócratas y celebridades. Afuera, miles de tropas, decenas de miles de espectadores y algunos manifestantes convergieron a lo largo de una ruta que el rey recorrió desde el Palacio de Buckingham en un carruaje tirado por caballos con adornos dorados.

Fue la última milla de un viaje de siete décadas para Charles de heredero a monarca.

Para la familia real y el gobierno, la ocasión, cuyo nombre en código es Operation Golden Orb, es una exhibición de herencia, tradición y espectáculo sin igual en todo el mundo.

Se esperaba que el rito fuera visto por millones, aunque el asombro y la reverencia que la ceremonia estaba diseñada para evocar han desaparecido en gran medida, y muchos recibieron el día con apatía.

Algunos incluso lo recibieron con desdén. Los manifestantes republicanos se reunieron afuera para gritar “No es mi rey” para celebrar una institución que, según dicen, representa el privilegio y la desigualdad, en un país de pobreza cada vez más profunda y lazos sociales desgastados. Un puñado fueron arrestados.

A medida que llegaban los invitados, la iglesia bullía de emoción y estaba llena de flores fragantes y sombreros coloridos. Entre ellos se encontraban la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ocho primeros ministros británicos actuales y anteriores, así como Judi Dench, Emma Thompson y Lionel Richie.

Miles de personas de todo el Reino Unido y de todo el mundo acamparon durante la noche a lo largo de una ruta de 2 kilómetros que el rey y su esposa, Camila, recorrieron para llegar a la abadía.

En un servicio tradicional anglicano ligeramente modificado para los tiempos modernos, Charles, vestido con túnicas carmesí y crema, juró sobre una Biblia que es un “verdadero protestante”.

Pero por primera vez, se agregó un prefacio al juramento de coronación para decir que la Iglesia de Inglaterra “buscará fomentar un ambiente donde las personas de todas las religiones y creencias puedan vivir libremente”, y la epístola de la Biblia King James fue leída por El primer ministro Rishi Sunak, el primer líder hindú de Gran Bretaña.

Un coro de gospel interpretó un “Aleluya” recién compuesto y, por primera vez, el clero femenino participó en la ceremonia.

Durante más de 1,000 años, los monarcas británicos han sido coronados en grandiosas ceremonias que confirman su derecho a gobernar.

En estos días, el rey ya no tiene poder ejecutivo ni político, y el servicio es puramente ceremonial ya que Charles se convirtió automáticamente en rey tras la muerte de su madre, la reina Elizabeth II, en septiembre.

El rey sigue siendo el jefe de estado del Reino Unido y un símbolo de identidad nacional, y Charles tendrá que trabajar para unir a una nación multicultural y mantener la relevancia de la monarquía en un momento en que el apoyo a la monarquía está disminuyendo, especialmente entre los jóvenes.

El grupo antimonárquico República dijo que seis de sus miembros, incluido su jefe ejecutivo, fueron arrestados cuando llegaban a una protesta. La policía ha dicho que tendrá una “baja tolerancia” para las personas que buscan interrumpir el día, lo que generó críticas de que están reprimiendo la libertad de expresión.

La crisis del costo de vida también está empobreciendo a todos en el Reino Unido, lo que genera dudas sobre el costo de toda la pompa.

Charles ha buscado liderar una máquina real más pequeña y menos costosa para el siglo XXI. Así que este será un evento más corto que la coronación de tres horas de Elizabeth.

En 1953, se instalaron gradas temporales en la Abadía de Westminster para aumentar la capacidad de asientos a más de 8,000, los aristócratas vestían túnicas y coronas carmesí, y la procesión de coronación serpenteaba 5 milla) por el centro de Londres para que aproximadamente 3 millones de personas pudieran animar.

Esta vez, los organizadores acortaron la ruta de la procesión, redujeron el servicio de coronación a menos de dos horas y enviaron 2,300 invitaciones a la realeza mundial, jefes de estado, servidores públicos, trabajadores clave y héroes locales. Había jueces con pelucas, soldados con relucientes medallas adheridas a túnicas rojas y miembros de la Cámara de los Lores con sus túnicas rojas.

El heredero al trono, el príncipe William, su esposa, Kate, y sus tres hijos asistieron. El hermano menor de William, el príncipe Harry, quien ha discutido públicamente con la familia, llegó solo. Su esposa Meghan y sus hijos se quedaron en casa en California.

Basado en el tema “Llamados a servir”, el servicio de coronación comenzó con uno de los miembros más jóvenes de la congregación, un niño del coro, saludando al rey. Charles respondió diciendo: “No vengo a ser servido sino a servir”.

El momento está destinado a subrayar la importancia de los jóvenes, y es una nueva incorporación en un servicio cargado de rituales a través de los cuales se ha transmitido el poder a los nuevos monarcas a lo largo de los siglos.

El pico simbólico del servicio de dos horas llegó a la mitad cuando el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, colocó la corona de oro macizo de San Eduardo en la cabeza del monarca. Las trompetas sonaron y se dispararon salvas de armas en todo el Reino Unido.

En otro cambio, Charles eliminó el momento tradicional al final del servicio cuando se pedía a los nobles que se arrodillaran y juraran lealtad al rey.

En cambio, Welby invitará a todos en la abadía a jurar “verdadera lealtad” al monarca. También invitará a las personas que miran por televisión a rendir homenaje, aunque esa parte de la ceremonia se ha atenuado después de que algunos la criticaron como un esfuerzo sordo para exigir el apoyo público para Charles. Welby ahora sugerirá que las personas en casa tomen un “momento de reflexión tranquila” o digan “Dios salve al rey”.

Sin embargo, la respuesta del público a Charles, durante el servicio y a lo largo de la ruta del desfile, es clave, dijo George Gross, investigador invitado en el King’s College de Londres y experto en coronaciones.

“Nada de esto importa si el público no se presenta”, dijo Gross. “Si no les importa, entonces todo el asunto realmente no funciona. Se trata de esta interacción”.

Y el público de hoy es muy diferente al que vio coronar a Elizabeth.

Casi el 20% de la población ahora proviene de grupos étnicos minoritarios, en comparación con menos del 1% en la década de 1950. En las escuelas británicas se hablan más de 300 idiomas y menos de la mitad de la población se describe a sí misma como cristiana.

Aunque los organizadores dicen que la coronación sigue siendo un “servicio anglicano sagrado”, la ceremonia incluirá por primera vez la participación activa de otras religiones, incluidos representantes de las tradiciones budista, hindú, judía, musulmana y sij.