El príncipe Andrew se casó con Sarah Ferguson el 23 de julio de 1986 y juntos tuvieron dos niñas: las princesas Beatrice y Eugenie. Sin embargo, debido a los escándalos de infidelidad de Fergie la pareja se separó en 1992 y su divorcio legal quedó terminado en 1996.

Sin embargo, Fergie y Andrew volvieron a cruzar sus caminos en 2003 y, desde entonces, decidieron vivir juntos aunque cada uno tuviera una vida por separado.

Siendo exesposos pero grandes amigos, Andrew de York está al cuidado de Sarah Ferguson, quien fue intervenida la semana pasada debido a una mastectomía por cáncer de mama.

Esta situación que enfrentan juntos impide que el polémico príncipe desaloje su histórica casa como se lo exigió su hermano, el rey Charles III, quien le pidió que deje el inmueble y se mude a Frogmore Cottage, la que era casa de Meghan Markle y el príncipe Harry.

Esta orden no fue acatada por Andrew de York debido a que no tiene el menor interés de dejar Royal Lodge aunque le urjan reparaciones debido a su antigüedad y él no tenga el dinero suficiente para cubrir los gastos.

Hasta el momento no se sabe el tiempo que tomará la recuperación de Sarah Ferguson ni el tratamiento que llevará para su total recuperación, y el príncipe Andrew estará a su lado con sus dos hijas.