El príncipe Harry alista su regreso a Reino Unido por importante causa

Su visita a dicho país ocurrirá a finales de septiembre con motivo de los emotivos Premios Well Child, donde se rinde tributo a la valentía de los niños y jóvenes que enfrentan enfermedades graves y discapacidades, un tema de mayor importancia para el esposo de Meghan Markle .

Con una trayectoria de 16 años apoyando esta noble causa , el duque de Sussex se siente honrado de ser parte de este evento anual que ilumina historias de superación y esperanza. Los Premios Well Child, establecidos desde 2005 en colaboración con GSK, se convirtieron en un faro de inspiración para muchos.

“Una vez más me siento honrado de asistir a los premios este año. Es un verdadero privilegio reconocer a personas tan extraordinarias”, mencionó el príncipe Harry mediante un comunicado.

Meghan Markle no acompañará a Harry

De acuerdo con The Times, Meghan Markle no acompañará al príncipe Harry en esta aventura. Las razones específicas de esta decisión no han sido reveladas, pero podrían estar relacionadas con la complicada relación que mantienen con la familia real británica.