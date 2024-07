El príncipe Harry responsabiliza a los tabloides por la ruptura en su familia

“La misión continúa, pero ha causado, sí, como dices, parte de una ruptura”, dijo Harry en “Tabloids On Trial”.

Las demandas, sin embargo, no son la única fuente de fricción familiar.

11 citas impactantes de la entrevista de Meghan y Harry con Oprah. “Sencillamente, no quería estar viva, y eso estaba muy claro y realmente fue aterrador”, dijo Meghan sobre sus pensamientos suicidas durante su embarazo. (Archivo)

El programa también cuenta con el actor Hugh Grant, el ex primer ministro Gordon Brown y el futbolista inglés Paul Gascoigne.

Grant, quien está involucrado con el grupo “Hacked Off” para exponer el impacto del escándalo de escuchas telefónicas que hundió a News of the World de Murdoch en 2011, recientemente resolvió su demanda contra News Group por lo que llamó “una enorme suma de dinero”.

Grant acusó al tabloide The Sun de intervenir ilegalmente su teléfono y su auto e irrumpir en su casa para espiarlo, entre otras intrusiones.

“No tengo grandes quejas contra los soldados de a pie, o estos tipos que hicieron estas cosas, no contra ellos”, dijo Grant en el documental. “Pero sigo amargado y decidido a hacer justicia contra los ejecutivos que ordenaron estas cosas”.

News Group emitió una disculpa sin reservas en 2011 a las víctimas del espionaje de mensajes de voz por parte de News of the World, que cerró sus puertas después de un escándalo de escuchas telefónicas. NGN dijo que ha resuelto 1,300 reclamaciones por sus periódicos, aunque The Sun nunca ha aceptado la responsabilidad.