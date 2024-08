El príncipe Harry y Meghan llegan a Colombia con un contundente mensaje

View this post on Instagram

“El extranjero que viene a Colombia con el miedo, cuando llega y pisa tierra colombiana, cambia su concepto” , dijo a The Associated Press Yesid Rodríguez, un pensionado que observaba la llegada de los duques detrás de la cinta de seguridad dispuesta por la policía. “Es importante que se lleven una buena imagen de nosotros”, apuntó.

El príncipe también señaló que los entornos digitales están plagados de información engañosa que es ampliamente difundida a veces “sin consecuencias” , lo que puede generar divisiones y romper la cohesión social en la sociedad. “Nos pone muy tristes a todos ver a gente que actúa basándose en información que no es cierta”, señaló.

La vicepresidenta comentó que antes de la visita no conocía físicamente a los duques de Sussex. “Los conocí en medios de comunicación, sobre todo vi la serie en Netflix sobre su vida, sobre su historia, me conmovió y me motivó a decir: es una mujer que merece venir a nuestro país”, señaló Márquez.