El príncipe William habla con optimismo sobre la salud de Kate Middleton

En medio de nuevos rumores que apuntan a que la princesa de Gales no podrá regresar por completo a sus funciones reales, el príncipe William aprovechó uno de los actos oficiales de su agenda para compartir una nueva y optimista actualización sobre su esposa, con quien llegó al altar en abril de 2011.

Kate Middleton y los recientes rumores sobre su salud

La nueva -y optimista- declaración del príncipe William aparece pocas horas después de que medios internacionales como Page Six y Us Weekly compartieran reportes en lo que se asegura que la princesa Kate “nunca volverá” a las funciones que tenía antes de recibir su diagnóstico de cáncer.

“Ha sido un gran alivio ver que tolera la medicación y que se encuentra mucho mejor. No hay un calendario para su regreso, desde luego no hay prisa. Ella volverá a trabajar al 100%, de eso no hay duda”, dice.