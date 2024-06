El rey Charles III busca acercarse más a sus dos nietos menores

Aunque la relación entre el monarca y su hijo menor no ha pasado sus mejores momentos en los últimos años, el diagnóstico de cáncer de Charles a principios de este año llevó a Harry a viajar a Londres para conocer de primera mano la condición de salud de su padre. No obstante, aunque se dio un acercamiento, no se ha dado a conocer que esto haya estrechado los lazos entre ellos.

Mientras que la publicación “Vanidades” publicó otras expresiones de Seward -autora del libro " My Mother and I: The Inside Story of the King and Our Late Queen”- en las que asegura que el monarca “no quiere una relación FaceTime con los hijos de su hijo. Quiere conocerlos e involucrarse en sus vidas mientras aún son lo suficientemente jóvenes como para poder aprender de su sabiduría”.