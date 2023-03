Faltan dos meses para que el rey Charles III y la reina consorte Camila sean coronados en Reino Unido y mientras ocurre el histórico evento, los monarcas británicos siguen cumpliendo con su agenda oficial y realizando importantes acciones sociales.

La más reciente es por parte de Charles III, quien asoció su fundación con Chanel, casa de modas francesa fundada en París durante 1910 por la fallecida diseñadora Coco Chanel.

De acuerdo con los reportes, la asociación entre la Fundación del Príncipe y Chanel tiene el objetivo de impulsar el talento de los jóvenes que desean convertirse en diseñadores mediante un programa intensivo de aprendizaje.

Según la información brindada, el programa de la fundación del rey Charles y Chanel se encuentra disponible para los recién graduados y tendrá una duración de 24 semanas, es decir, casi 5 meses, tiempo en el que los seleccionados podrán aplicar a una beca para cubrir sus gastos.

La asociación entre Charles III y Chanel también se extiende a una galería en París y un espacio creativo llamado 19M, quienes ayudarán a impartir clases sobre diseño y habilidades de todos los interesados.

“Tenemos la esperanza de que, al unir nuestra pasión por la sostenibilidad, la artesanía con la cultura, la experiencia de Chanel y 19M, equiparemos a los estudiantes con una amplia gama de habilidades creativas y prácticas, orientadas a la práctica de estudio de alta gama”, aseguró Emily Cherrington, directora de la Fundación del Príncipe.

Creada en 1986, The Prince’s Foundation - Fundación del Príncipe - ha sido un proyecto en el que el monarca de Reino Unido ha dedicado amplios esfuerzos por ayudar a los británicos.

Aunque la acción del rey Charles III resulta ampliamente favorable para todos los futuros diseñadores, es inevitable pensar que Chanel era una firma que la fallecida princesa Diana evitaba vestir por una poderosa razón.

¿Por qué la princesa Diana no vestía Chanel?

De acuerdo con lo revelado por el diseñador Jayson Brundson durante una entrevista con “Harper’s Bazaar”, la princesa Diana se negaba a vestir prendas de Chanel por su logo, el cual son dos letras “C” entrelazadas.

La razón quedó al descubierto durante un viaje a Australia en 1996, donde Lady Di explicó; “No, no puedo usar C enlazadas, la doble C. Son Camila y Charles”.