Se dice que los bolsos y los tacones son los mejores amigos de una mujer, lo que no suena extraño considerando que ambos nos ayudan a lucir como reinas, además de que el sentimiento que traen consigo nuestras piezas favoritas es indescriptible.

En el caso de las bolsas, lo peor que puede pasarnos es que no tenga suficiente espacio o que no haga match del todo con nuestros atuendos, situaciones que pueden resolverse de manera sencilla, ya que no implica mayor problema. Contrario a lo que sucede con los zapatos, cuando son incómodos o lastiman luego de varias horas sobre ellos.

Seguro esta situación te suena familiar y es que, a pesar de que no hay nada mejor que un par de tacones ideales para nuestros looks y compromisos, hay momentos en que estos resultan un tormento. Te alegrará saber que por más caótico que suene, esto tiene solución y es mucho más sencilla de lo que imaginas.

Usar zapatos de tacón es una tarea mucho más complicada de lo que parece. Hay que seleccionar el tipo de horma, la altura y la silueta ideal para la ocasión.

Cuando comenzamos a agarrarle práctica a caminar con ellos, es un tanto más sencillo, podemos seguir nuestras rutinas diarias sin mayor problema al mismo tiempo que lucimos fabulosas. Las complicaciones vienen cuando percibimos que cierto par de calzado nos dificulta caminar o mantenernos de pie durante varias horas.

/ De la periodista que fue presentada como la prometida del príncipe aquella mañana del 6 de noviembre de 2003, en la foto, queda muy poco. (Archivo)

Como periodista, se distinguía por una manera de vestir más sobria en la que la chaqueta era pieza clave. Foto tomada días antes de su boda. (Archivo)

El día de su boda en mayo de 2004. (Archivo)

En 2008, durante una cena de gala para el presidente de México. (Archivo)

En 2009, durante una visita a Colombia. (Archivo)

Junto a la reina Rania de Jordania en 2011. (Archivo)

Si en algo Letizia no ha sido muy arriesgada es en su peinado, pues siempre ha mantenido un estilo mediano en capas y en su tono castaño natural con destellos más claros. (Archivo)

Foto de la caravana en la que participaron junto a la reina Elizabeth II de Inglaterra, visita en la que Letizia cautivó a muchos con su estilo. (Archivo)

Letizia ha demostrado que no le teme al rojo, color que ha seleccionado para actividades formales y de gala, como la que tuvieron este año en Londres con motivo de su viaje oficial. (Archivo)

En su visita a Puerto Rico en marzo de 2016, visitó la Fortaleza luciendo un conjunto de chaqueta larga y pantalón ajustado en tono claro.

Letizia Ortiz lo sabe muy bien, ya que cuando debe asistir a diversos eventos, tiene que seleccionar cuidadosamente qué ponerse para que en el transcurso del día y a lo largo de sus múltiples compromisos se vea impecable al mismo tiempo que está cómoda.

Para lograrlo, la reina de España tiene un truco infalible para que los zapatos no la lastimen, consiguiendo incluso aumentar un par de milímetros a su estatura.

¿Te ha pasado que crees encontrar el par de tacones perfectos para ti? Los ves en el aparador y sientes que están hechos a tu medida. Imaginas cómo combinarlos, en dónde los usarás y no puedes esperar a estrenarlos. Cuando te los pruebas todo parece estar en orden, hasta que llega el momento de usarlos en tu día día y notas una ligera incomodidad en tus tobillos que no desaparece.

Si bien esta es una situación común cuando los zapatos son nuevos, y más aún tratándose de tacones, sigue siendo incómodo y hasta puede lastimarnos después de horas.

Aunque pienses que nadie puede tener peor suerte que tú y que es una desgracia sin remedio, este es un problema del que nadie, ni la realeza se salva. Prueba de ello es la reina Letizia, quien en múltiples ocasiones también ha tenido que lidiar con la pesadilla que implican un par de zapatos de tacón incómodos, sorteando esta situación como toda una reina, no solo de España, sino también de estilo.

El truco de Letizia Ortiz es muy sencillo, y a pesar de que pueda sonar ilógico que aumentando la altura los zapatos resulten más cómodos, es cierto. Y te vamos a explicar por qué la reina es fanática de modificar su calzado y el de sus hijas, que a pesar de su corta edad, ya son referentes de estilo.

Diversas veces, hemos podido atestiguar que los stilettos son de los pares preferidos de la monarca, quien cuenta con una amplia colección de zapatos, predominando este estilo que derrocha elegancia, y con el que precisamente quedó al descubierto su secreto.

Este truco consiste en colocar una plantilla o suela de material antiderrapante justo en la suela del calzado, a modo de plataforma. De esta manera, se consigue una pisada más firme y pareja, mientras que la postura de los pies consigue mayor estabilidad. En tanto, el material colocado en el tacón, eleva un par de milímetros el pie, dando mayor comodidad, y como plus, estilizando la silueta de quien los use.

Debes saber que la reina ha modificado varios de sus pares más icónicos, entre los que se encuentran modelos de Prada y Manolo Blahnik, así que casi podemos asegurarte que sirve para casi cualquier tipo y forma de zapatos.

Para que esta plantilla no deforme tus tacones, es recomendable que los lleves a un sitio especializado en reparar calzado, ya que ahí se encargaran de que se vea natural. También es importante que recuerdes pedir la plataforma en el mismo color de la suela, para que se mimetice y nadie descubra tu secreto.