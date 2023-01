Harry de Sussex, el hijo menor del rey Charles III del Reino Unido, aseguró que su libro “Spare” tuvo que ser reducido a la mitad, por lo que tiene más material para lanzar otra publicación con sus memorias. Esposo de Meghan Markle y hermano del príncipe heredero William, Harry pretende que con sus obras literarias sus parientes “se salven a si mismos” y comentó que, además, “busca arreglar a la monarquía”.

Es importante destacar que esta noticia no es un trascendido, sino que el mismo Harry se lo reveló al diario “The Telegraph”. “El primer borrador era diferente. Eran 800 páginas y ahora se han reducido a 400 páginas. Podrían haber sido dos libros, por así decirlo, lo difícil fue sacar esas cosa”, declaró el benjamín de Charles y Diana Spencer.

Por sorprendentes que pueda resultar sus palabras, el príncipe Harry deja entrever que aún considera que las bombas que ha lanzado contra su papá y su hermano mayor no son la gran cosa y que ambos podrían perdonarlo en cualquier momento.

“Hay algunas cosas que han sucedido, especialmente entre mi hermano y yo y hasta cierto punto entre mi padre y yo que simplemente no quiero que el mundo sepa porque no creo que me perdonen nunca”.

Cuando Meghan Markle y Harry de Sussex renunciaron a sus puestos senior en enero del 2020, la pareja firmó convenios comerciales millonarios con algunas empresas, entre ellas, la editorial Penguin Random House, con la que se sabe que acordaron publicar cuatro libros a cambio de un pago de 20 millones de dólares.

Harry, con su primer libro, “Spare”, y los que podrían venir muy pronto, busca salvar a su familia “de si mismos” y desea que con su verdad pueda salvar a sus sobrinos George, Charlotte y Louis, hijos de William y Katherine de Cambridge, de convertirse en “repuestos” como él se considera.

Mientras se decide a lanzar su siguiente material de memorias, el duque de Sussex sigue dando entrevistas como parte de la promoción de medios de “Spare”.