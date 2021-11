Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

La pareja formada por Harry de Sussex y Meghan Markle están comenzando a tomar sus propias decisiones en cuanto a qué eventos asisten y a cuáles no, algo que no podían hacer mientras eran integrantes senior de la familia real británica, no obstante, empezaron con el pie derecho, pues la revista “Time”, una de las más influyentes del mundo, los invitó a conversar a ambos sobre cómo generar una era digital compasiva y segura.