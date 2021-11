Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Sólo faltaba ella. Ahora que Julia Roberts tiene una serie confirmada y otra en carpeta, la ya borrosa línea divisoria entre las estrellas de cine y las de TV terminó de desaparecer. Luego del éxito que tuvieron Reese Whiterspoon y Nicole Kidman con Big Little Lies en HBO, Roberts se sumó al elenco de grandes actores que tiene el gigante de la ficción que acaba de estrenar el telefilm The Wizard of Lies, con Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. El actor, además, protagonizará junto a Julianne Moore una nueva serie para Amazon que dirige David O. Russell.