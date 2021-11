Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Me hubiese encantado toparme con Sheik Mo. Es decir, con el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, cuando estuve en Dubái, comiendo fideos en The Noodle House, un restaurante en las Emirates Towers famoso por su servicio rápido, o mejor, bajándose de su Mercedes 4x4 -con el # 1 en la tablilla- que él mismo guía por las avenidas floridas del otrora protectorado inglés . ¿Por qué? Para confirmar el parecido de la tonalidad negrísima de sus cejas y su barba como las que tenía el tenor Luciano Pavarotti, que al menos en fotos, parecen darle un aire de maniquí del museo de cera Madame Tussauds. Y, por supuesto, para que me dé la receta de cómo se construye un imperio; sobre todo cuando se dice que con una sola llamada suya, cualquier proyecto puede ser puesto en marcha.