La puertorriqueña lady Wilnelia Merced Forsyth, se mostró impresionada por el sentir de las personas ante el fallecimiento de la reina Elizabeth II del Reino Unido, aun para aquellos que no son ingleses y que no tuvieron la oportunidad de conocerla.

“Es una cosa que no se puede describir. Yo lo he sentido más por el hecho de que llevo tantos años en Inglaterra, que se ha convertido en mi segundo hogar. Todo lo que he conocido aquí ha sido a través de la realeza, de la reina, y ver que ella ya no va a estar, a pesar de que era algo que se podía esperar por su edad, al trascender la noticia, esto es otra cosa”, expresó Lady Wilnelia vía telefónica, desde su hogar en Inglaterra, donde eran casi las 10 de la noche, al momento de la entrevista.

“A pesar de saber que nadie vive para siempre, la partida de la reina ha sido muy triste. Ver cómo la gente se ha desbordado y toda la admiración que han tenido con ella, es extraordinario y es el legado que ella deja. Es impresionante ver la cantidad de gente frente al Buckingham Palace, que aunque está lloviendo, está todo el mundo fuera, con sombrillas en mano, y recordándola. Ella ha mantenido este país unido en las buenas y en las malas, con el COVID-19, con la economía, con todo a través de siete décadas”, indicó la también Miss Mundo 1975.

PUBLICIDAD

/

Su fallecimiento se dio en el Castillo de Balmoral, su residencia de verano en Escocia, donde los miembros de la familia real se habían apresurado a llegar para estar a su lado.

“Es bonito que ella haya fallecido en este lugar al que solía ir en el verano, adónde iba casi siempre por tres meses. Era uno de sus lugares favoritos, bien exclusivo y bien privado, donde ella tenía sus caballos y su perro. No sé, me imagino que para ella era algo muy familiar, no tenía tanta parte del protocolo, que es lo que es lo que es un Buckingham Palace, era como que más hogar hasta cierto punto”, indicó la ex reina de belleza puertorriqueña.

Lady Wilnelia resalta las lecciones que deja la monarca, tras su muerte a los 96 años, particularmente su forma de servir así como su compromiso con la nación, hasta el último momento. Incluso, resaltó que después de la muerte de su esposo el año pasado, el duque de Edimburgo, la reina siguió activa y no quedó sin deseos de hacer nada, como suele suceder cuando fallece algunas de las partes de un matrimonio cuando se llevan muchos años de casados.

“Todo lo contrario, ella siguió con su trabajo. Hasta hace dos días que recibió a la nueva primera ministra Liz Truss y eso es un ejemplo muy grande a seguir. Ella sabía que ella nació y se crió en esta forma de servir, del compromiso que tenía con una nación y me pareció extraordinario, un ejemplo maravilloso. Una de las lecciones que nos deja es que en las buenas y en las malas mostraba una sonrisa. Cuando el país más la ha necesitado, ella ha estado ahí. El hecho de que ella estuviera era como un consuelo para la gente y también creo que ha sido un ejemplo maravilloso para la nueva monarquía que va a ser Kate y William”, destacó.

PUBLICIDAD

/

El fallecimiento de la reina Elizabeth II, a Lady Wilnelia le trajo al recuerdo la partida física de su padre y su madre durante este año. Así también recordó a quien fuera su esposo, Sir Bruce Forsyth, una personalidad de la televisión británica, que falleció en el 2017 a los 89 años.

“Hoy me he acordado mucho también, no solamente de mis padres, que los perdí este año, así que sé exactamente cómo se tienen que sentir ellos. También me acordé mucho de Bruce, porque pues aunque fue en una menor escala, también tuve ese proceso de manejar la prensa y del anuncio de su muerte en la televisión. Además de ver el cariño que la gente le tenía”, dijo acerca de quien fuera su esposo por 34 años, con quien precisamente tuvo la oportunidad de conocer a la reina Elizabeth II.

Lady Wilnelia recuerda la primera vez que conoció a la reina en el jardín del Palacio de Buckingham en un evento de beneficiencia, cuando asistió junto a Sir Bruce Forsyth, así como en dos actividades más a las que pudo asistir.

“He visto el trabajo increíble que ella ha realizado a través de los años. La gente no tiene idea, porque no es fácil todos los días salir, todas las personas que ella ha conocido y los países que ha viajado, y todo el legado que va a dejar. A pesar de que yo no soy inglesa, llevo muchos años viviendo acá. He vivido más en Europa que en Puerto Rico, por lo que esto me ha impresionado mucho, y creo que su labor social y el compromiso que ha tenido con este país ha sido extraordinario”, concluyó.