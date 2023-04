La mañana de este martes, voceros del palacio de Buckingham anunciaron que el príncipe Harry confirmó su asistencia a la coronación de su papá, el rey Charles III del Reino Unido, que se celebrará el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster, Londres.

Sin embargo, también se dijo de manera oficial que viajará sin su esposa, Meghan Markle, quien se quedará en su casa de Montecito, California, para cuidar a sus dos hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana.

Expertos reales británicos creen que hay otras razones de peso que orillaron a la actriz estadounidense a rechazar la invitación.

1. No estaría al nivel de otros miembros de la familia.

De acuerdo con la biógrafa real Ingrid Seward, Meghan Markle quizá no pudo imaginarse no estar en el balcón principal junto a los miembros más importantes de la monarquía inglesa.

“Por patético que sea cuando tienes un equipo de ayudantes, Meghan todavía usó la excusa del cumpleaños número 4 de Archie para evitar cruzar el Atlántico y evitar ser ridiculizada, tanto por la familia real como por los británicos”, contó a “Mirror”. “Para una chica que hace un gran alboroto por la mesa que tiene en un restaurante, sería un terrible insulto no tener uno de los primeros asientos en la ceremonia de coronación”.

2. Que Archie y Lilibet no fueron invitados a la coronación.

Los hijos de Harry y Meghan, Archie y Lilibet, de 3 y 1 año, respectivamente, no tenían un lugar entre sus otros primos, los príncipes George, Charlotte y Louis, quienes sí estarán presentes en la coronación de Charles III; sin embargo, una fuente le contó a OK! que los niños muy pequeñitos no son considerados para eventos de esa escala.

“Nunca ha sido motivo de discordia porque los niños pequeños no asisten a eventos reales de esta escala debido a la inquietud y las rabietas”.

3. Que Meghan Markle prefirió celebrar el cumpleaños de su hijo el mismo día de su nacimiento sin tener que posponerlo.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor nació el 6 de mayo, justo en el día de la coronación de su abuelito, y aunque Meghan pudo haber celebrado su cumpleaños un día antes o después del gran evento real, prefirió quedarse en su casa para organizarle una partida de pastel al lado de su mamá, Doria Ragland.

4. La popularidad de Meghan Markle en Reino Unido es poca.

Los niveles de popularidad de los Duques de Sussex en el Reino Unido se han desplomado al grado que el príncipe Andrew ya es mejor aceptado que ellos. De acuerdo con un estudio que realizó Redfield & Wilton para la revista “Newsweek”, Meghan Markle tiene el -17 de aceptación.

5. Meghan Markle no quiere ser el centro de atención.

Otra poderosa razón que Meghan pudo tener para no ir a la coronación de Charles III, su suegro, es evitar convertirse en el centro de atención de la prensa, debido a su tensa relación con la familia real, especialmente con el príncipe William y Catherine de Gales, debido a los dardos envenenados que ella y el príncipe Harry han lanzado en entrevistas, en el documental “Harry & Meghan” y en el libro “Spare”.