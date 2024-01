Este domingo 7 de enero se llevaron a cabo los Golden Globes, en donde un desfile de celebridades convirtieron a la premiación en una de las principales tendencias del fin de semana, ahí se dieron cita famosos como una impecable Margot Robbie haciendo una clara referencia a Barbie, película por la que ha robado todas las miradas desde hace un año.

Aunque este año pudo estar marcado por el regreso de Meghan Markle a la televisión, pues ha trascendido, de acuerdo con la prensa estadounidense, que la duquesa de Sussex recibió una invitación formal para presentar la categoría de Mejor Película dramática junto a sus coprotagonistas de “Suits”, Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Sarah Rafferty y Gina Torres.

No obstante, según informa “Page Six”, la esposa del príncipe Harry rechazó la especial invitación, porque ya tenía un compromiso previo. “Le preguntamos a la duquesa, pero nos dijeron que, lamentablemente, tenía un compromiso”, aseguró una fuente al portal especializado.

Bromas sobre los Sussex

Aunque Meghan rechazó la invitación, sí que estuvo “presente” en la ceremonia, pues recordemos que los actores de Suits hicieron su aparición después de que el presentador Jo Koy hiciera una broma sobre el Príncipe Harry y su esposa.

“Resulta que al Príncipe Harry y Meghan Markle todavía se les pagará millones de dólares por no hacer absolutamente nada, y eso es solo por parte de Netflix”, dijo entre risas el presentador.

Las bromas no pararon ahí, pues también se hizo referencia al lanzamiento de la última temporada de “The Crown”, que Koy comparó con “Succession”. “Simplemente una gran serie sobre una familia rica, blanca y disfuncional”. Oh no, eso es The Crown, eso es The Crown, lo siento”, aseguró.

Jo Koy no se detuvo e hizo otra broma diciendo: “Qué genial fue Imelda Staunton en The Crown, ¿no fue increíble?”, preguntó al auditorio. “La interpretación de la reina fue tan buena que el príncipe Harry la llamó y le pidió dinero”.