Solo dos semanas habían pasado desde su última entrevista, pero el padre de Meghan Markle ha querido nuevamente expresar lo que él considera el "sentimiento de superioridad" de su hija y de la familia real británica al dejarlo de lado.

"Estoy realmente dolido de que ella me haya negado por completo", dijo Thomas Markle en una extensa entrevista al medio Mail on Sunday, desde su casa en Rosarito, México. "Solía tener un número de teléfono y un número de texto de sus asistentes personales en el palacio, pero después de decir algunas críticas acerca de que la familia real cambió a Meghan, me rechazaron (...) Esos numeros ya no funcionan", aseguró.

Además de la controversia causada poco antes del matrimonio de Meghan con el príncipe Harry, cuando se reveló que pagó a unos paparazzi para que le tomaran fotografías que lo dejaran bien parado ante la opinión pública, el iluminador de tv ya retirado no ha cesado de dar entrevistas para criticar, según su percepción, cómo la corona británica ha cambiado a su hija. Hoy, por todo esto, se lamenta por llevar más de diez semanas sin hablar con la duquesa: "No tengo cómo contactar a mi hija".

"Lo triste es que en algún momento del próximo año Meghan y Harry tendrán un hijo y yo seré abuelo, pero si no estamos hablando no veré a mi nieto", añadio.

"La convertí en la duquesa que es hoy"

El papá de la actriz también se quejó de que la duquesa nunca le ha dado crédito por lo que él hizo por ella, e hizo mención del dinero que pagó por tenerla en colegios exclusivos, y lo que destinó en su carrera universitaria en la Universidad de Northwestern, entre otras cosas. "Ella se convirtió en la mujer que es hoy gracias a todo lo que hice por ella (…) ¿Recibí algún reconocimiento por eso? ¿Algún agradecimiento? Ella ahora ni siquiera me habla", sostuvo.

El hombre dijo estar consciente de que, con cada entrevista que da, parece distanciarse más de su hija, pero aseguró que no estaba dispuesto a quedarse callado. "Lo que me molesta es el sentimiento de superioridad de Meghan. Ella no sería nada sin mí. La convertí en la duquesa que es hoy", comentó.

Con tristeza, Markle dijo que pensaba mandarle una tarjeta de cumpleaños a su hija el próximo 4 de agosto, cuando la duquesa cumpla 37 años. Pero comentó que cree poco probable que la misiva llegue al destinatario. "Meghan es todo para mí", reconoció, agregando que espera reconciliarse con ella algún día. "La amo y siempre lo haré (…) odiaría morir sin antes hablar con ella".

Diana "no era perfecta"

Un tema delicado para alguien que parece querer hacer las paces con la corona británica es hablar de Diana de Gales; pero Thomas Markle no dudó en referirse a su fallecida consuegra.

Según indicó, la madre de Harry habría "odiado" la forma en que la familia real lo está tratando.

Asimismo, agregó: "A la princesa Diana se le atribuye haber cambiado a la familia real, pero ella no era perfecta. Ella seguía siendo como ellos. Creo que Meghan será la que los traiga al siglo XXI, si es que se lo permiten".

Adelantándose a la posible molestia que sus palabras causen en su yerno, Markle declaró: "No me importa si Harry nunca me vuelve a hablar, voy a sobrevivir".

"Lo siento por Meghan, porque ella tiene una familia difícil. Pero sigue siendo su familia", dijo el suegro del sexto en la línea de sucesión al trono británico.