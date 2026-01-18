Opinión
MagacínRealeza
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Padre e hija de la realeza rompen su relación tras nuevas revelaciones

La situación está vinculada a los escádalos de Jeffrey Epstein

18 de enero de 2026 - 3:24 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
El príncipe Andrés y la princesa Eugenia del Reino Unido llegan antes de la coronación del rey Carlos III y Camila, la reina consorte, el 6 de mayo de 2023, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung, archivo) (Kin Cheung)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La princesa Eugenia cortó contacto con su padre, Andrés Mountbatten, según ‘Daily Mail’

La princesa Eugenie ha cortado todo tipo de contacto con su padre, Andrew Mountbatten-Windsor, a raíz del reciente escándalo que lo vinculó al pedófilo convicto Jeffrey Epstein y desencadenó con la retirada de sus títulos reales, según revela este domingo el tabloide británico ‘Daily Mail’.

De acuerdo con este medio, Eugenie, que sí conserva el título de princesa, como nieta de la fallecida reina Isabel II, se niega a hablar con su padre y tampoco fue a visitarlo durante las Navidades.

Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrés ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022.Década de 1990: El príncipe conoce a través de la novia de este, Ghislaine Maxwell, aunque su secretario aseguró que la relación se remontaba a principios de los 90.0ctubre de 2025: Algunos diputados británicos solicitan que se otorguen al Parlamento competencias para poderle retirar formalmente los títulos, al margen de lo que decida la familia real.
1 / 16 | La caída del príncipe Andrés: 35 años de escándalos en la familia real. Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrés ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022. - The Associated Press

“No hay ningún tipo de contacto, nada. Es nivel Brooklyn Beckham. Ella lo ha cortado por completo”, dijo una fuente citada por el ‘Daily Mail’, haciendo una similitud con las desavenencias que existen en la familia Beckham.

Andrew, hermano del rey Charles III, estaría “devastado” por el distanciamiento de su hija menor, según el citado medio, que habría estado provocado por las nuevas informaciones que salieron a la luz sobre la relación estrecha entre Mountbatten-Windsor y Epstein a través de correos el pasado mes de octubre.

Del mismo modo, la caída de Andrew y la retirada de sus títulos y honores reales -desde el de príncipe, hasta el de Duque de York, entre otros- se precipitó después de que saliesen a la luz las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las presuntas víctimas de Epstein, en el que acusaba al hijo de Isabel II de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor.

Andrew, hasta el momento, sigue negando todas las acusaciones que versan sobre él.

Por ello, Eugenie, que fundó el llamado ‘Colectivo Antiesclavitud’ para ayudar a combatir el tráfico sexual, vería con malos ojos la negativa de su padre a disculparse con las víctimas de Epstein.

Las fuentes citadas por ‘Daily Mail’ indican, en cambio, que la hija mayor de Andrew, la princesa Beatrice, “está intentando mantener el equilibrio entre no aislar a su padre y al mismo tiempo permanecer cercana a la familia real”.

Las dos hijas de Andrew pasaron la Navidad con el resto de miembros de la familia real en Sandringham (este de Inglaterra), invitadas por el rey Charles III, mientras que se instó a su padre a que permaneciese en Londres durante la temporada festiva.

La princesa Eugenie lució un vestido de manga larga con un top ajustado, un peplum y una cola larga de los diseñadores británicos Peter Pilotto y Christopher De Vos. (AP)La novia, de 28 años de edad, accesorizó su vestido con una tiara de diamante y esmeraldas que la reina le prestó. (AP)El bizcocho de la celebración fue creado por Sophie Cabot. (AP)
1 / 13 | La boda de la princesa Eugenie en imágenes. La princesa Eugenie lució un vestido de manga larga con un top ajustado, un peplum y una cola larga de los diseñadores británicos Peter Pilotto y Christopher De Vos. (AP)

La ruptura de las relaciones entre Andrew y la princesa Eugenie supone otro nuevo jarro de agua fría para el ex príncipe caído en desgracia mientras se prepara para abandonar Royal Lodge, la finca en la que vive cerca del Castillo de Windsor desde hace dos décadas, para mudarse a una nueva propiedad en Sandringham.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
