Padre e hija de la realeza rompen su relación tras nuevas revelaciones

La princesa Eugenia cortó contacto con su padre, Andrés Mountbatten, según ‘Daily Mail’

La princesa Eugenie ha cortado todo tipo de contacto con su padre, Andrew Mountbatten-Windsor, a raíz del reciente escándalo que lo vinculó al pedófilo convicto Jeffrey Epstein y desencadenó con la retirada de sus títulos reales, según revela este domingo el tabloide británico ‘Daily Mail’.

De acuerdo con este medio, Eugenie, que sí conserva el título de princesa, como nieta de la fallecida reina Isabel II, se niega a hablar con su padre y tampoco fue a visitarlo durante las Navidades.

1 / 16 | La caída del príncipe Andrés: 35 años de escándalos en la familia real. Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrés ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022. - The Associated Press 1 / 16 La caída del príncipe Andrés: 35 años de escándalos en la familia real Desde sus primeros contactos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, hasta sus controvertidas actividades empresariales y acusaciones de abuso sexual, la vida de Andrés ha sido un dolor de cabeza para la monarquía británica, lo que le llevó a retirarse de la vida pública en 2019 y a que su madre le despojara de sus títulos militares en 2022. The Associated Press Compartir

“No hay ningún tipo de contacto, nada. Es nivel Brooklyn Beckham. Ella lo ha cortado por completo”, dijo una fuente citada por el ‘Daily Mail’, haciendo una similitud con las desavenencias que existen en la familia Beckham.

PUBLICIDAD

Andrew, hermano del rey Charles III, estaría “devastado” por el distanciamiento de su hija menor, según el citado medio, que habría estado provocado por las nuevas informaciones que salieron a la luz sobre la relación estrecha entre Mountbatten-Windsor y Epstein a través de correos el pasado mes de octubre.

Del mismo modo, la caída de Andrew y la retirada de sus títulos y honores reales -desde el de príncipe, hasta el de Duque de York, entre otros- se precipitó después de que saliesen a la luz las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las presuntas víctimas de Epstein, en el que acusaba al hijo de Isabel II de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor.

Andrew, hasta el momento, sigue negando todas las acusaciones que versan sobre él.

Por ello, Eugenie, que fundó el llamado ‘Colectivo Antiesclavitud’ para ayudar a combatir el tráfico sexual, vería con malos ojos la negativa de su padre a disculparse con las víctimas de Epstein.

Las fuentes citadas por ‘Daily Mail’ indican, en cambio, que la hija mayor de Andrew, la princesa Beatrice, “está intentando mantener el equilibrio entre no aislar a su padre y al mismo tiempo permanecer cercana a la familia real”.

Las dos hijas de Andrew pasaron la Navidad con el resto de miembros de la familia real en Sandringham (este de Inglaterra), invitadas por el rey Charles III, mientras que se instó a su padre a que permaneciese en Londres durante la temporada festiva.

1 / 13 | La boda de la princesa Eugenie en imágenes. La princesa Eugenie lució un vestido de manga larga con un top ajustado, un peplum y una cola larga de los diseñadores británicos Peter Pilotto y Christopher De Vos. (AP) 1 / 13 La boda de la princesa Eugenie en imágenes La princesa Eugenie lució un vestido de manga larga con un top ajustado, un peplum y una cola larga de los diseñadores británicos Peter Pilotto y Christopher De Vos. (AP) Compartir