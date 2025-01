Periódicos británicos se disculpan con el príncipe Harry por haber invadido su privacidad

Aunque News Group pidió disculpas por sus actos ilícitos en el ahora cerrado News of the World, nunca lo había hecho en The Sun y había negado vehementemente que el diario hubiera cometido cualquier acto ilícito.

“En su juicio en 2014, Rebekah Brooks dijo, ‘Cuando fui editora de The Sun, comandábamos un barco limpio’”, señaló. “Ahora, 10 años después, cuando es CEO de la compañía, admiten que, cuando era editora de The Sun, dirigían una empresa criminal”.

En todos los casos presentados contra el editor desde que un escándalo generalizado de intervención telefónica obligó a Murdoch a cerrar News of the World en 2011, el caso de Enrique fue el más cercano a llegar a juicio.

NGN había emitido una disculpa sin reservas a las víctimas de la interceptación de mensajes de voz por parte de The News of the World y dijo que había resuelto más de 1,300 reclamaciones. Pero The Sun nunca había aceptado responsabilidad en un caso, hasta el miércoles.