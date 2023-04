A medida que se acerca la tan esperada coronación del rey Charles III, el próximo sabado, 6 de mayo de 2023, los periódicos, tabliodes y medios de comunicación en el Reino Unido se mantienen activos brindado noticias relacionadas a la familia real británica.

La más reciente es una en la que según abogados del príncipe Harry alegan en un documento judicial que el príncipe William de Gran Bretaña, heredero de la corona real, resolvió un reclamo de piratería telefónica (“hacking”) contra el periódico The Sun, de Rupert Murdoch en 2020, por una “suma muy grande” después de un acuerdo secreto alcanzado con el Palacio de Buckingham, siguiendo instrucciones de la fallecida reina Elizabeth II.

Harry, el hijo menor del rey Charles III, está demandando actualmente a News Group Newspapers (NGN) en el Tribunal Superior de Londres por múltiples actos ilegales presuntamente cometidos en nombre de su tabloide Sun y del ya desaparecido News of the World desde mediados de la década de 1990 hasta 2016.

El esposo de Meghan Markle acusa a empleados de ambos medios de comunicación de piratear teléfonos y obtener información privada sobre él mediante engaños, incluida la obtención del número de Seguro Social de su cónyuge.

Luego de pagar varios millones de libras a distintas personas y luego de que varios periodistas de News of the World fueran encarcelados por piratear teléfonos, NGN está buscando que se desestime el reclamo del príncipe Harry, alegando que debería haberlo presentado antes. News of the World se publicó por última vez en junio de 2011. De la misma forma, los abogados del conglomerado de noticias también niega que algún empleado de The Sun haya estado involucrado en alguna actividad ilegal.

Acuerdo secreto

Según los documentos judiciales, el equipo legal del príncipe Harry alegó que NGN y el Palacio de Buckingham habían llegado a un acuerdo para posponer cualquier reclamo hasta que se resolvieran otros litigios pendientes de piratería telefónica.

“Es importante tener en cuenta que al responder a esta oferta de NGN para evitar que sus reclamos vayan a juicio, el demandante ha tenido que hacer públicos los detalles de este acuerdo secreto, así como el hecho de que su hermano, su Alteza Real, el príncipe William, recientemente resolvió su reclamo contra NGN tras bastidores”, dice el documento.

En el mismo se detalla que NGN había llegado a un acuerdo con William “por una gran suma de dinero en 2020″.

El documento cita la declaración de Harry en la que el príncipe indicó que el acuerdo se cerró para “evitar la situación en la que un miembro de la familia real tendría que sentarse en el banquillo de los testigos y contar los detalles específicos de los mensajes de voz privados y altamente confidenciales que habían sido interceptados”.

El príncipe Harry añadió que el Palacio de Buckingham “quería evitar a toda costa” un daño a la reputación similar al causado por la publicación en la década de 1990 de una “conversación telefónica íntima” entre Charles y la ahora reina consorte Camila, cuando su padre aún estaba casado con su madre, la princesa Diana.

Por otro lado, según el documento la abuela de Harry, la difunta reina Elizabeth II, había estado involucrada en las discusiones de dichos acuerdos y, en 2017, le había dado permiso al príncipe Harry para que siguiera con su caso.

Esta información se conoce públicamente a solo días de que se lleve la coronación del rey Charles III, en la que se espera la presencia del príncipe Harry y donde se podrá ver, en público, la reunión de ambos hermanos.