A dos días de su lanzamiento, el nuevo libro sobre la realeza británica “Endgame: Inside the Royal Family and the monarchy’s fight for survival” ya está dando que hablar. Esto luego de que en la edición neerlandesa del texto se incluyera un dato clave respecto al alejamiento de los duques de Sussex, Harry y Meghan, de los Windsor y su decisión de irse a vivir a Estados Unidos.

El texto fue escrito por Omid Scobie, redactor jefe de Harper’s Bazaar y quien ha sido criticado precisamente por la cercanía que tiene con el hijo menor del rey Charles III y su esposa exactriz. De hecho, el periodista también escribió “Finding Freedom”, que precisamente trata sobre el distanciamiento de los Sussex de Gran Bretaña. En este sentido, hay quienes incluso lo han acusado de ser amigo de Meghan, lo que él ha descartado.

“Estoy muy cansado de eso del ‘amigo de Meghan’ (...) Siento que es una fuerza que no puedo detener sin importar cuántas veces explique que no soy su amigo”, señaló en una entrevista con The Standard.

En su libro, Scobie detalla hechos y situaciones que demostrarían que la familia real británica está en crisis. Asegura que el príncipe William ha tratado de “eclipsar” a su padre, el rey Charles III; revela una serie de excentricidades de este último y asegura que Kate, princesa de Gales, tiembla “en broma” cuando se menciona a Meghan, su concuñada.

Asimismo, “Endgame” vuelve sobre un tema que ha causado polémica desde que surgió en la entrevista que la exactriz dio a Oprah Winfrey en marzo de 2021. En la conversación, Meghan aseguró que cuando estaba embarazada de Archie hubo preocupaciones respecto a qué tan oscura sería la piel del niño cuando naciera, considerando que la madre de ella es negra y el padre blanco.

Según afirmó la duquesa de Sussex, los presuntos comentarios racistas tuvieron lugar en diálogos que la familia tuvo con Harry, quien a su vez aseguró que fue “chocante”.

“Es una conversación de la que nunca voy a hablar”, afirmó entonces el príncipe, confirmando que el diálogo giró en torno a “qué aspecto iban a tener los hijos” que tuviera con Meghan.

Tras la entrevista, la entonces reina Elizabeth II emitió un comunicado, en el que aseguró que “los asuntos planteados, particularmente el de la raza, son preocupantes”, y luego el príncipe William sostuvo que “no somos una familia racista” cuando un periodista de Sky News le preguntó sobre el asunto en una actividad a la que asistió junto a su esposa, Kate.

La revelación de los nombres

En “Endgame”, Scobie entrega nuevos antecedentes del caso, señalando que Meghan y su suegro intercambiaron cartas tras la entrevista, en las que la exactriz reveló la identidad de quienes hicieron los comentarios.

Todo habría quedado ahí, de no ser porque se anunció que el nuevo libro fue retirado de las estanterías de Países Bajos debido a que en su edición en neerlandés aparecen precisamente los nombres de los integrantes de la familia real apuntados por los Sussex.

Consultado por el tema por la revista People, el autor de “Endgame” sostuvo que él solo escribió y editó la versión en inglés del texto, y aseguró que en ella no se entregan las identidades de quienes participaron en la conversación, afirmando que lo ocurrido en Países Bajos se debe a un error en la traducción.

En tanto, en Gran Bretaña el polémico periodista Piers Morgan no dejó pasar la oportunidad y en su programa “Uncensored” reveló los nombres bajo el argumento de que “si los neerlandeses lo saben, los británicos, que pagan por la familia real, también tienen derecho a saberlo”.

Así, Morgan señaló que el rey Charles III (entonces príncipe de Gales) y su nuera Kate, esposa de William, fueron quienes según Harry y Meghan hicieron los comentarios.

Sin embargo, el periodista matizó: “No creo que ningún miembro de la familia real hiciera ningún comentario racista, y hasta que no haya pruebas reales de que se hicieron esos comentarios, nunca los creeré”.

Según señala el Daily Mail, Buckingham estaría “completamente consternado” luego de que Morgan revelara los nombres. En tanto, fuentes de la realeza señalaron a The Mirror que se están “considerando todas las opciones”, incluida la acción legal.