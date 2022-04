Cuando Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a sus deberes con la realeza en marzo de 2020 tuvieron que dar por concluidos muchos de sus vínculos con el Reino Unido. Si bien ellos pretendían mantener la relación con las organizaciones benéficas a las que le tenían más afecto, la reina dispuso lo contrario.

Y algo de razón tenía porque Meghan no regresó al Reino Unido desde que se mudó a Estados Unidos y Harry solo lo hizo en dos ocasiones: para el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, y para el descubrimiento de una estatua conmemorativa de su madre, la princesa Diana.

Por eso, ahora que ya pasaron dos años lejos de la vida real, se están cortando los pocos lazos con el país que le quedaban a la duquesa. De hecho, recientemente se anunció que otro de sus patrocinios benéficos llegaba a su fin.

A partir de un comunicado, la organización benéfica animal Mayhew anunció que la colaboración con Meghan había concluido. De acuerdo con el texto, Mayhew dijo que había sido “un privilegio increíble” trabajar de cerca con la exactriz.

PUBLICIDAD

Según el periódico británico Mirror, Meghan se despidió diciendo: “Aunque mi tiempo como mecenas de Mayhew ha llegado a su fin, mi apoyo inquebrantable no. Los animo a cada uno de ustedes a apoyar de cualquier manera que puedan. El apoyo emocional de un animal de rescate no tiene comparación, como pronto se darán cuenta: no son ustedes quienes los salvan, son ellos quienes lo salvan a ustedes”.

El final del patrocinio con Mayhew se produce después de que Meghan también se vio obligada a renunciar a dos patrocinios reales en febrero de 2021, cuando ella y Harry confirmaron después de una revisión de doce meses que no volverían a sus roles dentro de la familia real. Las dos instituciones con las que tenían vínculo eran el Teatro Nacional y la Asociación de Universidades del Commonwealth.

Se rumora que el papel de Meghan como patrocinadora del Teatro Nacional fue una importante fuente de tensión con Camilla, la duquesa de Cornualles. Según una fuente, cuando la reina le entregó a Meghan el patrocinio del teatro, la noticia no le cayó muy bien a Camilla. “Ella realmente lo quería. Estaba bastante molesta cuando fue para Meghan”, le dijo otra fuente a The Times.

Sin embargo, Meghan solo hizo una visita oficial al Teatro Nacional antes de que ella y Harry anunciaran su retiro de la vida real y se mudaran al otro lado del Atlántico para iniciar una nueva vida. En este sentido, el mes pasado se reveló que Camilla asumiría el cargo de mecenas real.

PUBLICIDAD

Es decir que, perdidos los patrocinios de Mayhew y del Teatro Nacional, Meghan ahora solo está vinculada a una causa en el Reino Unido: Smart Works, una organización que ayuda a las mujeres a volver al trabajo. De hecho, el mes pasado, se reveló que la fundación Archewell de Meghan y Harry había otorgado una subvención a Smart Works para conmemorar el Mes de la Historia de la Mujer.

Entonces, con un solo patrocinio de caridad en el Reino Unido, muchos miembros de la realeza se preguntan si alguna vez regresará a Gran Bretaña, donde ella y Harry conservan una casa en Frogmore Cottage donde ahora viven la princesa Eugenie con su marido y su hijo.

En los hechos concretos, tampoco parece haber una intención de regresar. Su hija Lilibet, de diez meses, nunca ha conocido a su familia en el Reino Unido y su hijo Archie, que cumplirá tres años en mayo, no ha estado allí desde el otoño de 2019.

Además, a principios de este año, Harry afirmó que no puede llevar a Meghan y a sus dos hijos al Reino Unido debido a la falta de seguridad después de que perdieran la protección policial cuando dieron un paso atrás como miembros de la realeza. Por otro lado, tampoco regresaron para el servicio conmemorativo del príncipe Philip en la Abadía de Westminster hace unas semanas.

En febrero, el biógrafo Tom Bower, que está escribiendo un libro sobre Meghan, dijo que la duquesa no tiene intención de volver al Reino Unido y que “no le importa” ser bienvenida en Londres.

“Por el momento, el destino final de Meghan no está claro, pero ciertamente tiene el respaldo para convertirse en una política norteamericana. Creo que Gran Bretaña es una causa perdida para los Sussex y sospecho que Meghan no tiene intención alguna de regresar”, escribió Bower en The Sun.