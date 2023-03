El pasado 8 de septiembre -tras el fallecimiento de su madre, la reina Elizabeth II- Charles Philip Arthur George se convirtió en el soberano de Reino Unido y de los otros catorce reinos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones.

Aunque la llegada al trono de Charles III fue oficializada por el Consejo de Ascensión el 10 de septiembre de 2022, la coronación se llevará a cabo el primer fin de semana de mayo. Serán tres días llenos de actividades para el pueblo y también de eventos que acapararán la atención de los medios y eclipsarán la investidura del nuevo rey.

A continuación, resumimos algunos detalles que se conocen al día de hoy sobre la ceremonia de proclamación de Charles III como monarca británico.

1. La coronación será el próximo 6 de mayo y los festejos se extenderán hasta el día 8.

El 6 de mayo, por la mañana, se realizará la ceremonia oficial en la abadía de Westminster, donde tanto Charles III y Camila serán coronados por el arzobispo de Canterbury y posteriormente, regresarán al palacio de Buckingham en una procesión.

El 7 de mayo se realizará un concierto en el castillo de Windsor y un espectáculo de luces, proyecciones y figuras realizadas por drones. Las actividades finalizarán el lunes, 8 de mayo, día que se ha declarado festivo en el Reino Unido y en el que se espera que haya más almuerzos comunitarios que promueva el voluntariado de los nuevos monarcas.

2. Harry y Meghan fueron invitados al evento.

Hace unas semanas se informó que los duques de Sussex, residentes en California, fueron invitados de manera oficial, pero no se ha confirmado si asistirán. La relación de Harry y su padre se vio afectada a raíz de la publicación del controvertible libro de memorias del príncipe.

3. Camila lucirá la corona de la abuela de Elizabeth I.

La pieza fue retirada de su lugar de exposición en la Torre de Londres para ser personalizada para la futura reina consorte. Portavoces del Palacio de Buckingham explicaron que el joyero real llevará a cabo “algunos cambios y adiciones menores”, que incluirá la inserción de joyas que reflejen el estilo de Camila.

Será la primera vez, desde el siglo XVIII, que se utiliza una corona existente para la coronación de una consorte. La última ocasión fue en 1727, cuando la reina Caroline, consorte de George II, usó la de Mary de Módena.

4. El príncipe George participará en la ceremonia.

Aunque todavía no se ha especificado qué hará el niño de nueve años y heredero al trono, según “The Sunday Times”, el monarca británico se encuentra analizando un acto simbólico ideal para demostrar que la familia real aún tiene futuro.

5. Andrew Lloyd Webber escribe el himno para el rey.

La obra del reconocido compositor inglés es parte de una decena de piezas nuevas que el monarca encargó para la gran ocasión e incluye palabras adaptadas del Salmo 98 y, además, está escrita específicamente para el coro y el órgano de la abadía.

El programa para la ceremonia de coronación incluye música antigua y nuevas composiciones, ya que el palacio busca combinar elementos tradicionales y modernos que reflejen las realidades de la Gran Bretaña actual.

6. Crean un “playlist” especial disponible en Spotify.

Como parte de los preparativos de la coronación, la música ha ocupado un lugar importante. Por esta razón, se creó un “playlist” en Spotify, titulado “Coronation Celebration”, con 27 canciones elegidas por el rey y la reina consorte. Hay grandes hits de artistas, en su mayoría británicos, de todas las épocas como The Beatles, David Bowie, Ed Sheeran, Coldplay, Ellie Goulding, Emeli Sandé, Harry Styles, Madness, Kate Bush, Michael Bublé, Queen, Pet Shop Boys, Take That, The Who, Tom Jones, Sam Ryder y Spice Girls. Algo que llamó la atención fue que Elton John -un gran amigo de la princesa Diana- quedó fuera del grupo de estrellas.

7. Altos estándares para ser invitado a la coronación.

La tradicional celebración reunirá a grandes líderes mundiales entre los 3,000 invitados que se esperan. Pero en caso de que haya británicos interesados en asistir al evento, deberán cumplir con un complicado y muy selectivo requisito para obtener una invitación.

De acuerdo con “Vanity Fair”, algunas de las personas que podrían recibir una invitación son aquellas que forman parte de familias que se han dedicado a ayudar a la corona británica.

Todos los interesados en asistir a dicho evento tendrán que presentar una prueba de que uno de sus antepasados ha brindado ayuda en alguna coronación de Reino Unido.