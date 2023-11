El Tribunal Superior de Londres dio luz verde este viernes a que el duque de Sussex, hijo menor del rey británico Charles III, el príncipe Harry, prosiga con su querella contra el grupo Associated Newspapers Limited (ANL), propietario de los tabloides Daily Mail y Mail On Sunday, por recopilación ilegal de información.

En un dictamen escrito, el juez Matthew James Niklin autorizó que el príncipe, junto con otros seis demandantes, entre los que está también el músico Elton John, lleven a juicio al Daily Mail, al que acusan de haber contratado ilegalmente detectives privados para instalar dispositivos de escucha en sus vehículos y acceder y grabar conversaciones telefónicas privadas para obtener exclusivas.

En su veredicto, el magistrado señala que para alcanzar una “resolución justa” habrá que “esperar a que haya un juicio”.

El resto de demandantes son el esposo de Elton John, el director y productor de cine David Furnish; la baronesa Doreen Lawrence, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost y el jugador de críquet Simon Hughes.

En el dictamen escrito de 95 páginas publicado por el juez, Nicklin apunta que cada uno de los siete demandantes cuenta con una “perspectiva real” de demostrar que ANL tapó “hechos relevantes” que les habría permitido haber interpuesto antes la demanda contra el grupo.

”A mi juicio, cada demandante cuenta con una perspectiva real de demostrar que Associated, o aquellos para los que Associated es relevante, les escondieron los hechos relevantes sobre los cuales se habría elevado una acusación de recopilación ilegal de información”, argumenta el magistrado.

El juez considera asimismo que “lo que se escondió de manera deliberada a los querellantes -si tienen razón en sus acusaciones- fueron los actos subyacentes ilegales que supuestamente se emplearon para obtener información para su consiguiente publicación”.

En una audiencia celebrada el pasado marzo, ANL negó “firmemente” dichas acusaciones y solicitó a Nicklin que dictaminara a su favor sin necesidad de tener que celebrar un juicio.

Para ello, el grupo defendía que las alegaciones se presentaron “demasiado tarde”.

Hasta ahora, el abogado de la defensa de ANL, Adrian Beltrami, consideraba que las demandas contra su cliente no tenían “perspectivas reales de tener éxito”.

Según han publicado los medios locales, seis de los siete casos presentados aluden a supuestas confesiones hechas por el investigador privado Gavin Burrows, si bien ANL sostiene que cuenta con una declaración de testigo por parte del detective en la que éste niega que se le hubiera encargado llevar a cabo prácticas para obtener información de manera ilegal.En un comunicado emitido en favor del duque y del resto de los demandantes por la firma legal Hamllins, estos expresan que están “encantados” con la decisión judicial.

”Estamos encantados con la decisión de hoy, que permite que nuestras alegaciones acerca de actividad criminal grave e infracción e incumplimiento grave de privacidad por cabeceras del Mail sigan adelante hasta la celebración de un juicio”, apunta la nota.

Los querellantes señalan que “el Tribunal Superior ha desestimado sin dificultad el intento de Associated Newspapers, dueños del Daily Mail, Mail on Sunday y Mail Online, de desechar estos casos”.”De hecho, el juez encontró que cada una de las acusaciones tenía una perspectiva real de demostrar que hubo ocultación de actos ilegales por las cabeceras del Mail y que esto no podría haberse descubierto hasta hace poco. Nuestras alegaciones pueden ahora proseguir su curso hasta un juicio”, añaden.

Recuerdan que sus acusaciones versan sobre “actividades deplorables e ilegales que ocurrieron hace muchos años” como la contratación de detectives privados para colocar en secreto dispositivos de escucha en coches y casas, interceptación de llamadas telefónicas, pagos corruptos a policías a cambio de información interna y acceso ilegal a historiales médicos de hospitales o información financiera de bancos.