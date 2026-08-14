Agricultura federal otorga préstamo de $7.5 millones a Toa Baja

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés), a través de su programa Rural Development, anunció un financiamiento de cerca de $7.5 millones para modernizar el sistema de manejo de aguas pluviales en la comunidad San José, en Toa Baja, una obra que busca reducir las inundaciones recurrentes en la zona.

El director estatal de USDA Rural Development en Puerto Rico, Nelson Albino, informó que el municipio recibirá un préstamo de $7,496,000, a un término de 25 años y una tasa de interés de 2.875%, para realizar mejoras al sistema pluvial a lo largo de la calle #3 de esta comunidad.

Según la agencia federal, el proyecto beneficiará directamente a más de 2,200 residentes de San José y busca, además de atender los problemas de inundaciones, mejorar la seguridad vial y facilitar la movilidad de las familias que utilizan esta vía.

“Esta inversión permite que Toa Baja continúe avanzando de manera responsable y sostenible mientras moderniza una parte clave de su infraestructura. Al mejorar el sistema de aguas pluviales de la comunidad, ayudamos a proteger a las familias, respaldar la estabilidad económica local y fortalecer la resiliencia a largo plazo”, expresó Albino en declaraciones escritas.

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Los fondos forman parte de los programas de "Agua y Medio Ambiente" de USDA Rural Development. (Municipio de Toa Baja)

El funcionario sostuvo que este tipo de proyectos evidencia cómo la colaboración entre el gobierno federal y los municipios puede contribuir a desarrollar comunidades más seguras y preparadas ante eventos meteorológicos severos.

Los fondos forman parte de los programas de Agua y Medio Ambiente de USDA Rural Development, que ofrecen financiamiento para proyectos de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, disposición de desperdicios sólidos y drenaje de aguas pluviales en comunidades rurales elegibles.

USDA Rural Development destacó, además, el liderazgo del municipio de Toa Baja en el desarrollo de proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de sus residentes.

Por su parte, el alcalde Bernardo “Betito” Márquez señaló que la inversión es una histórica para el barrio.

“El préstamo para este importante proyecto permitirá fortalecer la resiliencia de esta comunidad, atendiendo una necesidad de infraestructura de gran importancia para nuestros residentes”, escribió en sus redes sociales.