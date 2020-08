El secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores, confirmó hoy, sábado, que ciudadanos han reportado la llegada a Puerto Rico de semillas no solicitadas procedentes de China.

”En los pasados días hemos estado viendo a través de los medios de comunicación y redes sociales paquetes enviados desde China a Estados Unidos con semillas que no han sido solicitadas por los ciudadanos. Estás semillas han llegado a Puerto Rico y, por precaución, instamos a cualquiera que reciba un paquete que no haya sido ordenado por el destinatario, que avise a las autoridades correspondientes para eliminar de inmediato el contenido”, indicó Flores mediante comunicación escrita.

En este momento, tanto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), el Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), en conjunto con entidades gubernamentales se mantienen trabajando en la investigación, identificación y determinación de riesgo que puede conllevar la llegada de estas semillas no solicitadas.

PUBLICIDAD

Por su parte el secretario auxiliar de Agricultura, Jesús Santiago Olivero, detalló que “necesitamos identificar las semillas para asegurarnos de que no representen un riesgo para la industria agrícola o el medio ambiente. Estamos en espera de la evaluación del personal científico especializado para atender la problemática. Exhortamos a que no siembren las semillas por experimentar pues no tenemos un escenario claro de quién las está enviando y el propósito. Tampoco deben ser lanzadas a la basura, pueden contener patógenos, plagas o especies invasoras que podrían ser nefastas”.

La agencia añadió que la División de Sanidad Vegetal trabaja con entidades federales para manejar el recogido de las semillas en Puerto Rico y la evaluación correspondiente.

Santiago Olivero, además, resaltó que “se ha reportado que las semillas comenzaron a llegar a los Estados Unidos hace más de dos semanas y el volumen que se ha reportado afecta ya al menos 22 estados de la nación y Canadá, lo que es preocupante porque no se puede precisar la variedad de las semillas que se han estado recibiendo”.

Para reportar esta u otra situación relacionada se puede comunicar con la División de Sanidad Vegetal al 787-725-3984, al 939-281-8708 o vía correo electrónico a [email protected].