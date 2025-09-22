Opinión
22 de septiembre de 2025
NegociosAgro
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agroempresarios presentarán lo mejor de su cosecha en Caguas

La iniciativa es parte del Caguas Market que se realizará el 27 de septiembre

22 de septiembre de 2025 - 11:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Además de Caguas, las agroempresas participantes provienen de Juncos, Cayey, Barranquitas y el área metropolitana de San Juan. (Suministrada)
Sandra Torres Guzmán
Por Sandra Torres Guzmán

Unos 60 agroempresarios presentarán lo mejor de sus respectivas cosechas para dar vida a un evento que pretende convertirse en un encuentro con la comunidad, el último sábado de cada mes.

Se trata del Caguas Market, a celebrase el 27 de septiembre en la plaza pública Santiago R. Palmer de la llamada “Ciudad Criolla”, a donde llevarán variedad de productos frescos y derivados de la agricultura local, con el objetivo de fortalecer la economía de la zona.

Allí tendrán frutas, vegetales, café, miel, plantas ornamentales, alimentos preparados, repostería criolla y una variedad de artículos elaborados por manos puertorriqueñas, entre otros ofrecimientos, dirigidos a promover una experiencia cultural al visitante.

De acuerdo con Joel Rivera, quien produce el evento para Grupo Meyta, “apoyar a nuestros agroempresarios es vital, porque son ellos quienes mantienen viva la tradición agrícola de Puerto Rico y aportan al desarrollo económico de nuestras comunidades”.

“Más que un simple mercado, el Caguas Market será una experiencia cultural y agrícola, en la que los visitantes podrán disfrutar de productos frescos y derivados de la agricultura local, además de un ambiente familiar que promueve el orgullo por lo nuestro”, recalcó.

Cabe destacar que, además de Caguas, las agroempresas participantes provienen de Juncos, Cayey, Barranquitas y el área metropolitana de San Juan.

Asimismo, reiteró que la iniciativa comenzará el 27 de septiembre y se repetirá los sábados 25 de octubre y 27 de diciembre, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

“Confiamos en que el Caguas Market se convierta en un espacio mensual donde la gente pueda disfrutar de lo mejor de nuestra tierra, mientras apoyamos a quienes día a día trabajan con esfuerzo y pasión”, apuntó.

Finalmente, expresó que el evento aspira a consolidarse como “una plataforma de impacto social y económico, ofreciendo a los asistentes una experiencia auténtica que promueva el consumo local y fomente la solidaridad comunitaria”.

