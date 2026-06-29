Camarero reconoce a quienes han construido su legado hípico

Hipódromo Camarero lanzó su nueva campaña institucional bajo el nombre “El Galope de un pueblo”, una pieza cinematográfica que rinde homenaje a las personas que dan vida al deporte hípico y a la profunda conexión que este mantiene con la cultura puertorriqueña desde hace más de un siglo.

Según informaron en comunicado de prensa, la producción destaca el hipismo como mucho más que una competencia deportiva. A través de imágenes emotivas y testimonios visuales, la campaña retrata la pasión, el esfuerzo y la dedicación de quienes forman parte de esta industria: los cuidadores de caballos que comienzan sus jornadas antes del amanecer, los jinetes que enfrentan cada carrera con disciplina y valentía, y las miles de familias que han convertido el hipismo en una tradición que pasa de generación en generación.

“La historia del hipismo es también la historia de Puerto Rico. Es una historia de trabajo, sacrificio, disciplina, pasión y unión familiar. Esta campaña busca reconocer a quienes han construido este legado y a quienes continúan escribiendo sus próximos capítulos”, expresó la gerencia del Hipódromo Camarero. “Porque el hipismo no es solo un deporte; es una herencia compartida, una tradición familiar y una pasión que continúa galopando en el corazón de cada boricua”.

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Con más de cien años de tradición en Puerto Rico, el deporte hípico continúa siendo una importante fuente de empleo, desarrollo económico y entretenimiento para miles de puertorriqueños. La campaña reafirma el compromiso de Hipódromo Camarero con la preservación y el fortalecimiento de esta industria, honrando sus raíces mientras proyecta su futuro hacia nuevas generaciones.

1 / 26 | En imágenes: ¿cómo se forman los jinetes en el Hipódromo Camarero?. El estadounidense Jonathan Atherton trabaja en un simulador diseñado para corregir, fortalecer y perfeccionar la técnica de monta en la escuela hípica en Canóvanas. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 26 En imágenes: ¿cómo se forman los jinetes en el Hipódromo Camarero? El estadounidense Jonathan Atherton trabaja en un simulador diseñado para corregir, fortalecer y perfeccionar la técnica de monta en la escuela hípica en Canóvanas. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

La producción fue realizada por la casa productora Cinetrix, reuniendo a destacados profesionales de la industria audiovisual puertorriqueña. La cinematografía estuvo a cargo de Santiago “Chago” Benet Mari, la dirección y edición de Juanky Álvarez, Jessica Rosa y la producción de Euskady Burgos.

La música original fue desarrollada por Pasillo Sonoro, integrado por el ganador del Grammy Luis Amed Irizarry, reconocido por su participación en el álbum Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny, ganador del premio Álbum del Año en los Grammy Awards 2026 junto a José David Pérez y Antonio Caraballo.

“Esta colaboración representa una muestra del talento, la capacidad técnica y el nivel competitivo de la industria audiovisual y musical puertorriqueña, reuniendo profesionales con experiencia en producciones reconocidas a nivel local e internacional para ofrecer un producto de la más alta calidad”, indicó Camarero en comunicado.