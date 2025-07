El café de Las Marías llega al Congreso

Incluso, fundó la organización sin fines de lucro Friends of Puerto Rico en 2015, con el objetivo de apoyar “el desarrollo económico y la educación a través de iniciativas empresariales orientadas a resultados centradas en la sostenibilidad y la autosuficiencia de Puerto Rico”.

“En nuestro caso, reinvertimos el 100% de la ganancia neta del café en programas educativos a través de Friends of Puerto Rico, sembrando futuro y oportunidades desde Las Marías hasta el mundo”, recalcó al mencionar que la finca es operada en asociación con la organización sin fines de lucro.

¿Cómo surgió Congressional Reserve Blend?

“Entonces, noté que la calidad del café que se sirve no es nada buena y que es una oportunidad para hacer una ‘revolución silenciosa’, de traer un producto y de la nada a todo el mundo le gusta y, de momento, todos están hablando de eso porque la calidad es superior”, resaltó.

“Luego empecé a reunirme, a entender el proceso y me preparé. Entonces, le llevé muestras y les gustó, aunque todavía no había nada tangible porque yo estaba empezando en la siembra. Pero me propuse que el 2025 fuera la meta para hacerlo, sin saber los cambios que venían”, confesó.