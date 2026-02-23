En plena Cuaresma, pescadores denuncian que el DRNA los mantiene fuera del mar

La Federación Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico, Inc. (FEPDEMAR) denunció que las demoras del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para renovar las licencias de pesca mantienen a pescadores fuera del mar y sin poder ganar su sustento, justo en la temporada de mayor demanda: la Cuaresma.

Ante la situación, los pescadores recabaron al secretario del DRNA, Waldemar Quiles, que tome acción urgente.

Además, solicitaron la ayuda del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para que los escuche, habida cuenta que el líder senatorial ha radicado un proyecto de ley a esos efectos.

“Debe haber decenas de pescadores que no pueden salir a ganarse el sustento porque llevan meses esperando a que el DRNA les renueve su licencia de pesca. Entendemos que el DRNA tiene que hacer un proceso de evaluación. Claro, evaluar es su trabajo, pero no hay razón para que, en el siglo 21, con la ayuda de internet, ese proceso se tarde meses”, denunció mediante comunicado el presidente de FEPDEMAR, Miguel A. Ortiz Serrano.

Además, Ortiz Serrano puso en contexto que “no estamos hablando de las licencias de conducir, que puede haber miles de conductores solicitando renovación. Estamos hablando de que el DRNA tal vez tiene que trabajar con unas 250 renovaciones al año, probablemente menos”.

“En este momento, en Puerto Rico, somos unos 1,200 pescadores con licencia, eso incluye licencia vigente y los que están en proceso de renovación; no son muchas las renovaciones de licencia que el DRNA tiene que trabajar, también hay que tomar en cuenta que se renuevan cada cuatro años, no anualmente, y que los pescadores de más de 60 años y los pensionados tienen licencia vitalicia y no tienen que renovar”, abundó.

Espera de seis meses

Por su parte, el presidente de la Asociación de Pescadores Comerciales de Palo Seco, Inc., Heriberto Rosa Pérez, señaló que “en la villa pesquera ahora mismo hay cinco pescadores esperando a que el Departamento de Recursos Naturales termine de renovarles la licencia, entre ellos nuestro vicepresidente que lleva ya desde septiembre del año pasado esperando”.

“Sencillamente es difícil creer que no haya el más mínimo aprecio gubernamental a los pescadores cuando se permite que seamos víctimas de situaciones como esta. Sabemos que a largo plazo se presentó en el Senado el proyecto 1053, pero esta situación tiene que atenderse también con medidas inmediatas que sabemos están en las manos del gobierno”, aseveró.

A su vez, Ramberto Hernández Hernández, presidente de la Asociación de Pescadores de la Parguera Inc., indicó que llevan más de un mes pidiéndole al secretario Quiles que se reúna con ellos para abordar este problema, luego de que el funcionario cancelara a última hora la reunión que había pautado para el 27 de enero de 2026.

“Algunos llegaron desde Vieques; en mi caso yo venía desde Lajas, pero cuando iba de camino me informaron que el secretario se excusó de la reunión y se acordó que la reunión se iba a recalendarizar. Al día de hoy, a pesar de que hemos insistido, no se ha recalendarizado”, denunció.

Por ello, informó que “nos tomamos la iniciativa de preparar un proyecto o borrador de orden administrativa que el secretario puede firmar para remediar la situación inmediatamente, la situación urgente, la de los obreros del mar varados en el muelle porque el gobierno se tarda meses en renovarles sus licencias”.

Agregó que el martes pasado dejaron copia del proyecto en la oficina del secretario, con copia a la división legal, pero nada ha pasado.

Ortiz Serrano, por su parte, concluyó diciendo que “como el secretario no actúa y la situación es urgente para los compañeros pescadores que permanecen sin licencia, también estamos tocando puerta en la legislatura, buscando que nos represente, que nos dé la mano, que cite al DRNA a que responda qué le impide emitir la orden administrativa necesaria para resolver la situación.