Exhortan a agricultores a adquirir seguros para sus fincas

Aunque las oficinas de la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA) normalmente permanecen cerradas durante los fines de semana, el Departamento de Agricultura y la CSA anunciaron que este próximo sábado, 30 de mayo, estarán disponibles para que los agricultores adquieran o renueven sus trámites de seguro.

La agencia mantendrá disponible el número telefónico 787-722-2748 para atender a agricultores interesados en asegurar sus fincas antes del cierre del periodo de ventas de seguros agrícolas.

Según se informó en comunicado de prensa, la determinación responde al interés de brindar al sector agrícola “todas las oportunidades posibles para proteger sus cultivos y operaciones previo al inicio de la temporada de huracanes, que comienza este próximo lunes, 1 de junio”.

“Sabemos que muchos agricultores han estado enfocados en sus labores diarias y queremos asegurarnos de que nadie pierda la oportunidad de proteger su inversión por falta de tiempo. Por eso hemos tomado la decisión de mantener personal disponible este sábado para asistir a quienes aún no han completado el proceso. Este será el último día disponible para adquirir su seguro agrícola antes del cierre del periodo de ventas”, expresó el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres.

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Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas, Javier Lugo Rullán, exhortó a los agricultores a no esperar para comunicarse.

“Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario porque reconocemos la importancia de que nuestros agricultores estén protegidos antes del inicio de la temporada de huracanes. El proceso es sencillo y nuestro personal está listo para orientarlos y ayudarles a completar la solicitud. Lo importante es que se comuniquen con nosotros y no dejen pasar esta última oportunidad”, indicó Lugo Rullán.

La CSA recordó que los seguros agrícolas ofrecen protección para diversos cultivos, incluyendo café, plátano, guineo, cítricos, mango, aguacate y otros cultivos elegibles bajo el Programa de Seguros Agrícolas.