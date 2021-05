El barrio Mogotes de Yauco, es el punto donde yace el árbol de café número un millón, justo donde inició hace poco más de un año el programa “Revive el Cafetal Puertorriqueño”, cuya meta principal es subsidiar el costo de 2.25 millones de árboles de café de alta calidad.

Liderado por Hispanic Federation, este programa es parte de la iniciativa multisectorial más abarcadora de los últimos años en pro de reconstruir y revitalizar la industria del café en Puerto Rico atendiendo los retos señalados luego del paso de los huracanes en el año 2017 y que aún persisten, incluyendo acceso a arbolitos de calidad. A tan sólo un año de su lanzamiento el programa ha logrado distribuir un millón de arbolitos de café a 660 caficultores en 44 municipios. La unión de un grupo de colaboradores, TechnoServe, Puerto Rico Coffee Roasters y PROCAFE ha sido la clave para el éxito del Programa.

“Reconociendo que el café es un motor económico en la zona de la montaña, nuestro fin es asegurar que las familias cafetaleras tengan los recursos para desarrollarse, permanecer en sus en sus tierras y comunidades, y así continuar con nuestro legado cafetalero que tanto nos enorgullece”, expresó Frankie Miranda, presidente de Hispanic Federation en declaraciones escritas.

Héctor Corniel Feliciano, caficultor de Mogotes en Yauco y participante del programa "Revive el Cafetal Puertorriqueño". (Suministrada)

Por su parte, Héctor Corniel Feliciano, caficultor de Mogotes en Yauco y participante en la iniciativa, comentó que “antes del huracán María esto eran fincas completas de café y después de su paso prácticamente no nos quedó nada, eso era el sustento de nosotros. Ahora nos estamos levantando con la ayuda de Hispanic Federation para la nueva siembra de café”.

Lowel Corniel Caraballo, quien también es caficultor y participante en Mogotes, añadió que “toda la vida hemos vivido del café, eso es lo que nos ha echado pa’lante, esa es nuestra motivación”.

Actualmente en el área de Mogotes hay alrededor de 14 familias caficultoras que se han beneficiado de esta iniciativa, sembrado unos 25 mil arbolitos y recibiendo capacitaciones y acompañamiento técnico individualizado gratuito por TechnoServe para mejorar el rendimiento y calidad de sus cosechas. A pesar de todos los retos, los caficultores continúan sembrando, demostrando el compromiso y la pasión que tienen por lo que hacen.

Caficultores del barrio Mogotes en Yauco. Desde la izquierda: Israel Troche, Héctor Corniel, José Feliciano y Lowell Corniel.

Siembran el millón en Mogotes, Yauco

La tarea de Hispanic Federation y sus colaboradores ha sido ardua, ya que el lanzamiento de este programa fue retrasado por los temblores de principios del 2020 y luego la pandemia del COVID-19. El llegar a un millón de arbolitos de café responsablemente distribuidos y sembrados ha sido motivo de gran celebración entre todas las partes, y que sea en Mogotes añade mayor satisfacción.

José Feliciano, agricultor que obtuvo el árbol de café número 1 millón para su finca en el barrio Mogotes de Yauco.

Charlotte Gossett Navarro, directora Principal de Hispanic Federation en Puerto Rico explicó que “nuestro compromiso con Mogotes comenzó justo después del huracán María y continúa en apoyo a su arduo camino de recuperación”. “A pesar de los retos, esta comunidad cafetalera no se ha quitado y siguen apostando en este cultivo para fortalecer y mover su economía. Es por ello que nos sentimos más que honrados de celebrar junto a Mogotes el logro de llegar al árbol número 1 millón”, puntualizó la líder en Puerto Rico.

El arbolito de café #1 millón le correspondió al caficultor, José M. Feliciano. Su padre trabajó para una hacienda cafetalera pero nunca tuvo finca propia. Sin embargo, en el año 2011 José se convirtió el primero en su familia en alcanzarlo, adquiriendo su finca en Mogotes.

Lowel Corniel Caraballo, caficultor del barrio Mogotes y participante del programa, quien toda la vida ha vivido del café.

“Desde niño crecí y me desarrollé en la hacienda viendo cómo se cultivaba el café y de ahí nació mi amor e interés por la agricultura. Me siento bien contento y agradecido de que Hispanic Federation me haya escogido para recibir el arbolito que completa un millón”, expresó Feliciano.

En el programa Revive el Cafetal Puertorriqueño el productor o la productora de café sólo invierte .25¢ por árbol, la parte restante del costo es subsidiado por el programa, auspiciado por varias organizaciones sin fines de lucro y filantrópicas, el sector privado y el artista de raíces boricuas y filántropo Lin-Manuel y la familia Miranda. Los árboles son de calidad superior, producidos en bandejas y utilizando bolsas biodegradables por Puerto Rico Coffee Roasters, LLC. Los que ya han recibido este incentivo pueden llamar para adquirir más para un máximo de 8,064 árboles por familia, en base a disponibilidad.

El proyecto Revive el Cafetal Puertorriqueño tiene fecha de clausura en diciembre 2021. Todos los interesados deben completar la solicitud a la brevedad posible a través de la página electrónica www.hispanicfederationpuertorico.org/cafepr y/o comunicarse con la oficina de TechnoServe (787) 601-0930 o PROCAFE al los siguientes teléfonos: (787) 938-2233 / (787) 938-2234.