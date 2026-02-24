Nueva aplicación promete evitar el robo de ganado

Los productores de carne y leche del país esperan atajar el robo de ganado, al igual que otras pérdidas relacionadas con esta industria, mediante una aplicación tecnológica que permite colocarle un rastreador a los animales y seguir su trayecto mediante una aplicación creada para estos fines.

Durante una conferencia de prensa en La Fortaleza hoy martes, Rosely Hernández, directora ejecutiva del Fondo para el Fomento de la Industria de Carne de Res de Puerto Rico explicó que, junto al Fondo para el Fomento de la Industria Lechera, invirtieron para crear una aplicación que ayudará a rastrear estos animales. Según explicó, la aplicación, llamada Rumitrace, fue creada por la empresa Haipriori a un costo de $147,450 que se pagaron a partes iguales por parte de los dos fondos.

“Los fondos se nutren de la producción. El Fondo de la Carne de Res se nutre de los sacrificios que se hacen de animales y el Fondo de Leche de la producción de leche”, explicó al agregar que el uso de la aplicación es gratis para los ganaderos.

“La aplicación se hizo para tener trazabilidad desde que nace el animal. Pero también se habilitó para los ganaderos la opción de poder llevar registros de sus animales, itinerarios de vacunación y veterinario, quién es hijo de quién. Hay varias aplicaciones de administración de hato, pero tienes que pagar por el servicio”.

Uno de los problemas que buscarán atajar con esto es el robo de ganado. Explicó, a preguntas de la prensa, que el promedio de robos de ganado en Puerto Rico ronda las 377 cabezas al año, lo que implica pérdidas de $571,000

Según explicó la también ganadera de Las Finqueras, el contrato con esta empresa es por tres años e incluye para el mantenimiento de la tecnología. La aplicación funciona en parte con un bolo ruminal que contiene un número único y que debe tener cada animal. Estos bolos, se explicó en conferencia de prensa, cuestan aproximadamente $4 cada uno.

El lanzamiento de esta aplicación va de la mano, según se anunció, de una asignación de $190,709 que hará el Departamento de Agricultura para colocar sensores en los mataderos, con lo cual se identificarán los animales al llegar, así como al salir del matadero para que los dueños puedan tener información de que el animal entró y cuánta carne produjo. En Puerto Rico, dijo Hernández, hay aproximadamente 205 ganaderos de carne y unos 190 ganaderos de leche.

“En los mataderos habrá un lector en la entrada y tan pronto el animal entre, se valida. Si el animal es robado o está incentivado, va a llegar un aviso al ganadero, dejándole saber que el animal está en tal matadero. Luego, va a tener otro lector con la intención de poder sacar el rendimiento del animal, para que el ganadero tenga todos los datos a la mano”, explicó Hernández. “Actualmente, si llevas una vaca, tienes que estar llamando para que el matadero diga cuánto pesó o si lo mataron”.

Su expectativa es que, en los próximos tres meses, los cuatro mataderos ubicados en Yauco, Naguabo, Guaynabo y Arecibo, tengan el sistema instalado.

Durante la conferencia de prensa en La Fortaleza, el secretario del Departamento de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, dijo que la inversión de su agencia en este proyecto incluye adiestramiento para usar el equipo y mantenimiento. Además, anunció la entrega de 105 tabletas electrónicas a Agrónomos de Área, Inspectores de Mercados e Inspectores Estatales y Federales.