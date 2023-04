El consumo de leche fresca ha ido en picada por los pasados tres años. La reducción poblacional, el cierre de las escuelas durante la pandemia y los cambios en las preferencias de los consumidores han provocado una reducción de 20% en la venta de cuartillos de leche fresca desde 2018, según datos del Departamento de Agricultura (DA).

Ante ese panorama, la industria lechera busca cómo mejorar la operación de las vaquerías para, por un lado, aumentar la producción de leche y por el otro, apaciguar las preocupaciones que puedan tener los consumidores sobre el producto que consumen.

La Cooperativa de Productores de Leche (Coople) impulsa que las vaquerías en la isla obtengan el certificado FARM (Farmers Assuring Responsible Management). Este programa fue creado en 2009 por la Federación Nacional de Productores de Leche ante las crecientes críticas contra la industria lechera y el manejo de los animales. El fin del programa es demostrar que la leche se produce en ambientes seguros e íntegros para las vacas y los empleados de la industria.

Al menos 40 de las 132 vaquerías en la isla ya están cumpliendo con FARM, un certificado que requiere, entre otras cosas, establecer y cumplir protocolos para el cuidado de los animales y las condiciones de trabajo de los empleados, seguir los métodos aprobados para el descorne y tener mejores prácticas ambientales.

De la teoría a la práctica

Cristina Aulet es la cuarta generación de ganaderos en una finca en Morovis. Su vaquería, Empresas Agrícolas Aulet, es una de las que cumple con la certificación de FARM. Las 301 vacas pastorean al menos 12 horas diarias entre 300 cuerdas de pasto.

“Siempre nos hemos centrado en que el animal esté contento. Si está cómoda, va a producir mejor leche, va a haber un ordeño más suave, más organizado, más sublime. Es importante que pastoreen”, relató. “Cuando nos explicaron lo que conllevaba el proyecto, yo dije que muchas de esas cosas son las que yo busco. Yo busco que el animal esté cómodo, que tenga sus pastos. Nuestras vacas siempre han tenido pasto, siempre han caminado. Me gusta establecer los protocolos y que todo esté por escrito. Son tantas cosas que no lo podemos hacer solos”.

Esta vaquería, de 12 empleados, produce 6,000 litros de leche diarios.

Isander Rivera Cosme, administrador de la vaquería, lleva más de dos décadas trabajando en esta industria. Reconoció como importantes estas certificaciones para mejorar procesos que no siempre han sido ideales.

“Es importante para el manejo y cuido de los animales porque no hay mucha concienciación. Las vacas son animales bien dóciles y mucha gente no las cuida como debe ser. Estos programas vienen para la protección de ellas”, agregó el administrador.

Además de la certificación de FARM, Coople busca crear una certificación local de pastoreo. Esto implicaría poner, por escrito, que las vacas se alimentan todo el año de pastos frescos -en vez de alimento concentrado y que pasan gran parte del día caminando en el campo.

Certificación que beneficia al consumidor

La agrónoma Katiria Pérez Fernández es la coordinadora del programa de certificaciones para Coople. Reconoció que esta certificación tiene un componente que ha sido cardinal en el consumo de leche fresca en Estados Unidos: los reclamos de los consumidores.

“El consumidor quiere asegurar el cuidado de los animales. Es un fenómeno que no se va a detener. Se crea esta certificación para asegurarnos que los ganaderos hacen un trabajo adecuado. Sabemos que los ganaderos hacen el trabajo correcto, pero esto garantiza al consumidor cuál es el trato que se da al animal”, explicó Pérez Fernández al detallar que la certificación exige además la creación de protocolos para el manejo de los animales, incluyendo las visitas a los veterinarios.

La experiencia desde la academia

El profesor Guillermo Ortiz Colón, profesor en nutrición de ganado lechero en el Departamento de Ciencia Animal del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, afirmó que los cambios bajo esta certificación podrían significar un gasto adicional para las vaquerías, pero a largo plazo, producirán una mayor cantidad de leche. El académico trabaja de cerca con la implementación de este certificado en la Estación de Experimentación Agrícola en Lajas y en otras vaquerías.

“No todos los ganadores están en la cooperativa y muchos de los que no están piensan que este no es el momento o que hay otras prioridades. El problema es que los beneficios no se ven de inmediato”, afirmó. “En el tema de las becerras, hay estudios que demuestran que criarlas bien, con leche y espacio suficiente, resulta en 2,000 litros más de leche por vaca. Eso se ve a dos años”.

Detalló que, en aras de cumplir con las exigencias de espacio de la certificación, crearon un robot para alimentar las becerras sin tenerlas confinadas a un costo de $27,000.

“Las certificaciones responden a un cambio en la percepción de la clientela sobre cómo se crían los animales en la finca. Eso tiene más auge en Europa, eventualmente permea a Estados Unidos y ya tenemos evidencia, aunque limitada, que en Puerto Rico pudiéramos tener la misma situación”, detalló.

Aunque aquí no hay otra opción de leche fresca que no sea la local, persiste la preocupación de que el consumo baje.

“Nos estamos adelantando a los tiempos. Aunque no hay otra opción de leche fresca, sí hay bebidas de almendras o soya y se ha visto que uno de los motivadores de la gente para cambiar es el tema de cómo se tratan los animales”, afirmó.