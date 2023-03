La isla dejará de recibir aves, huevos comerciales y huevos de incubación del estado de Pensilvania, según una orden firmada por el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró. Esto, en aras de proteger la producción local de la gripe aviar que comenzó el año pasado en este estado.

“Estamos atendiendo la situación con premura y anticipándonos a los posibles peores escenarios. No podemos permitir que la gripe aviar llegue a la Isla. Sería devastador para nuestra industria”, enfatizó González en comunicado de prensa.

Agregó que la orden estará vigente hasta que se estabilice la situación.

El titular de Agricultura dijo que tomó la decisión ahora porque se han reportado más casos.

“Lleva un año, pero en las últimas tres o cuatro semanas está bien agresivo en Pensilvania. El estado está en crisis y se ha seguido regando a otras regiones dentro del estado”, dijo el secretario a El Nuevo Día. “El equipo de USDA (Departamento de Agricultura federal) de Puerto Rico está en su mayoría allá dando apoyo”.

PUBLICIDAD

El Departamento de Agricultura en Pensilvania informó el primer caso positivo a este virus en abril del año pasado. Según información en su página de Internet, el virus fue encontrado en gallinas ponedoras ubicadas en una finca en el condado de Lancaster.

Agricultura reconoció que aquí no se ha detectado ningún caso de gripe aviar.

“Se podrá permitir la entrada de aves vivas, huevos comerciales y de incubación, procedentes de otros estados, únicamente con certificación del importador emitida por el Departamento de Agricultura Federal (USDA, por sus siglas en inglés), en la cual se demuestre que los productos proceden de un área fuera de riesgo y solicite el debido proceso de importación. El mismo será evaluado por el DA y su Laboratorio Veterinario”, reza el comunicado.

Advirtió además que las aves, huevos y demás productos que lleguen aquí sin esta certificación, “serán decomisadas a expensas del importador”.

El secretario advirtió que los ciudadanos deben estar atentos a la situación para evitar que llegue el primer contagio al país.

Dijo a El Nuevo Día que por correo se envían y reciben aves como pollitos y gallos de pelea. Estos animales, aseguró, llegan desde Estados Unidos y, al entrar por el correo, no están sujetos a las inspecciones de su agencia.

“Hacemos un llamado especial a mucha gente que envía aves a través del correo. Echan un gallo en Estados Unidos y al otro día lo reciben en Puerto Rico. Gallos, pollitos. Toda persona particular que envíe aves, tiene que abstenerse en este momento de hacerlo a través del correo”, afirmó.

PUBLICIDAD

No espera aumento en el precio de los huevos

Según el secretario, esta orden no debe aumentar nuevamente el precio de los huevos.

“Yo pienso que no porque lo que estamos haciendo son inspecciones más rigurosas en el origen, pero no quiere decir que no va a entrar producto. Yo no preveo que haya un alza adicional”, sentenció.

Agregó que la prohibición a los productos de Pensilvania no tiene fecha, pero su expectativa es que dure entre mes y medio y dos meses.

“Yo no le puse fecha, pero me imagino que durará por lo menos mes y medio o dos. Vamos a estar trabajando con esto de forma cautelosa”, dijo al agregar que continúan el monitoreo aquí. “Tenemos un protocolo establecido con USDA y estamos preparados por si, que Dios no lo quiera, llega la enfermedad”.