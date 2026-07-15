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Puerto Rico será sede de la convención internacional del mercado del arroz

El Rice Market & Technology Convention se celebrará en la isla del 8 al 10 de junio del próximo año

15 de julio de 2026 - 2:41 PM

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The School Meals Program used to import the rice consumed by 390,000 public school students, but after the planting of brown rice in the country, they opted to deliver this product only to students (File / GFR Media).
Esta es la primera ocasión que el evento tendrá como sede la isla.
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

La US Rice Producers Association (USRPA) anunció que Puerto Rico será la sede del Rice Market & Technology Convention (RMTC) en 2027, considerado el principal encuentro comercial de la industria arrocera del hemisferio occidental.

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Al mismo tiempo, la asociación oficializó el nombramiento de la puertorriqueña Iris Figueroa como su nueva presidenta y principal oficial ejecutiva (CEO, en inglés).

La convención se celebrará del 8 al 10 de junio del 2027 en el hotel Sheraton Puerto Rico Resort & Casino en San Juan, marcando la primera ocasión que el evento tendrá como sede la isla.

Según la organización, el RMTC reúne anualmente a productores, exportadores, molineros, compradores, suplidores de tecnología y representantes de la cadena de valor del arroz de diversos países para discutir tendencias del mercado, comercio internacional, innovación y nuevas tecnologías para la industria.

La edición 2026, celebrada en Cartagena, Colombia, reunió a más de 450 participantes de 35 países y sobre 250 empresas, cifras que la entidad espera igualar o superar durante el evento en Puerto Rico.

Como parte de los anuncios, la junta de directores de la USRPA designó a Iris Figueroa como presidenta y CEO de la organización.

Figueroa se incorporó a la asociación en 2022 y, recientemente, se desempeñaba como directora de operaciones (COO), desde donde lideró programas internacionales, particularmente en el hemisferio occidental, según las declaraciones escritas.

Durante ese tiempo impulsó relaciones con compradores, socios comerciales y los intereses de los productores de arroz de Estados Unidos.

“Me complace anunciar el nombramiento de Iris como presidenta y principal oficial ejecutiva de la USRPA. [...] Su liderazgo, experiencia internacional y compromiso con nuestros productores la convierten en la persona ideal para dirigir la asociación en esta nueva etapa”, expresó Tommy Turner, presidente de la junta de directores de la organización.

Por su parte, Figueroa aseguró que continuará trabajando para fortalecer la industria del arroz estadounidense en los mercados internacionales.

“Es un honor asumir este rol y continuar apoyando a nuestros productores mientras fortalecemos las relaciones comerciales y promovemos nuevas oportunidades de crecimiento para la industria”, indicó en comunicado de prensa.

La ejecutiva posee un bachillerato en Mercadeo y una maestría en Administración de Empresas y, antes de integrarse a la USRPA, ocupó puestos en organizaciones vinculadas al comercio agrícola.

La entidad destacó que la celebración del RMTC en San Juan representa una oportunidad para posicionar a la isla como punto de encuentro para el comercio agrícola internacional y fortalecer los vínculos entre la industria estadounidense y los mercados del Caribe y Latinoamérica.

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AgriculturaDepartamento de AgriculturaarrozEconomía
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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