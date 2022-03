“A medida que la infraestructura, buenas carreteras y carga vehicular, vaya desarrollándose, también va a desarrollarse el parque vehicular del país”.

Así reaccionó el presidente del Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA), José Ordeix, ante las inversiones multimillonarias que persigue el gobierno para atender las carreteras del país, las instalaciones portuarias y la creación de la infraestructura de carga y recarga de vehículos eléctricos, una gestión que observa con detenimiento la Comisión de Energía.

“Hoy tú sales y sabes dónde encontrar una estación de gasolina. Si mañana sales en tu carro eléctrico y no sabes dónde recargar porque, a lo mejor, vas de camino a Ponce y solo hay una parada y no tienes tu recarga completa, eso crea una ansiedad que no tienes hoy con el vehículo de combustión”, reconoció Ordeix en entrevista con El Nuevo Día, tras el foro GUIA Educa, que estuvo enfocado en el desarrollo la infraestructura del país.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la isla cuenta con apenas unas 90 estaciones de carga de vehículos eléctricos, según la plataforma Plug Share.

Ordeix sostuvo que, ante el aumento en la demanda de los vehículos eléctricos, levantar la infraestructura necesaria para estos debe ser un asunto prioritario para el gobierno. Ante eso, sostuvo que se ha reunido en múltiples ocasiones con el director ejecutivo de la Comisión de Energía, Edison Áviles, quien participó del foro.

“Ellos (la Comisión) están trabajando un mecanismo que va a regular a los productores y distribuidores de energía electrica y están encaminados a trabajar unidos a la industria para hacer un proceso que funcione correctamente a medida que esto vaya corriendo”, sostuvo Ordeix.

Con este escenario, el gobernador Pedro Pierluisi, quien también participó como orador durante el encuentro, resaltó que Puerto Rico recibirá este año $173 millones de la Administración Federal de Carreteras para atender la infraestructura vial.

Por ejemplo, $901 millones serán destinados a reconstruir caminos y carreteras, mientras que $225 millones serán para el reemplazo y reparación de puentes durante cinco años.

Entre los proyectos prioritarios del gobierno, se encuentra la extensión de la PR-10 entre Ponce y Arecibo, la extensión de la PR-22 y la conversión de la PR-2, entre Hatillo y Aguadilla, en un expreso.

“Además, con los fondos provistos, Puerto Rico podrá reconstruir una red de cargadores para vehículos eléctricos y brindar opciones de carga convenientes que va en acorde con nuestra política pública de incentivar la compra de carros híbridos y eléctricos, así como de otras medidas en beneficio de nuestro ambiente”, expresó el primer ejecutivo.

PUBLICIDAD

Como parte de los esfuerzos del gobierno, la Autoridad de los Puertos competirá por unas subvenciones federales para la colocación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en los muelles, anticipó el director ejecutivo de la entidad, Joel Pizá Batiz, otro de los participantes del foro.

“Para mantener nuestros muelles de pasajeros y carga competitivos, tienen que proveer a los visitantes la oportunidad de ofrecer a los visitantes a la recarga de vehículos”, reclamó Batiz, al recordar que por la Bahía de San Juan entra la mayoría de los vehículos importados.

Ante eso, aseveró que la industria de autos se beneficiaría de los sobre $200 millones por los que compiten a nivel federal para, entre otras cosas, renovar el frente marítimo y dragado de la Bahía de San Juan.

Pizá Batiz también destacó que Puertos renovará el sistema de supresión de incendios de la bahía capitalina, ya que, aseguró, desde 2002 está abandonado. Detalló que, por los próximos tres años, habrá bombas portátiles para mitigar el problema de forma temporera, gracias a una inversión de $5 millones.

Destacó que estos trabajos son importantes para la industria automotriz, debido a que, si ocurre hoy un incendio de un carguero de autos en la Bahía de San Juan, “estaríamos en aprietos”.

Crecen las ventas

Pese a que GUIA anticipó anticipó una caída de 14% en las ventas de autos durante 2022 porla falta de inventario y el COVID-19, Ordeix aseguró que la industria reflejó un aumento de 4.6% respecto a 2021 en los primeros dos meses del año.

PUBLICIDAD

“A pesar de los retos de la cadena de suministros y los temas de la guerra, que están por verse los efectos de la misma, hay una demanda insatisfecha por los problemas de suministros. Los primeros dos meses del año llevan una tendencia similar por encima del mismo periodo del año pasado”, expresó el también presidente de Motorambar.

Añadió que la tendencia de las ventas de autos continúan con giro “radical”, ya que la venta de flotas solo ocupa un 4.5% del total, contrario al 11% que tradicionalmente ostentaba. La razón, aseguró Ordeix, es la falta de inventario.

Mientras, los vehículos utilitarios deportivos (SUV, por sus siglas en inglés) compactos continúan siendo el segmento de mayor peso en el mercado local, con un 21% de crecimiento.