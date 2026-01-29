Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arriba a la isla el potente Dodge Charger 2026

Stellantis Puerto Rico también presentó su nueva asistente virtual desarrollada con inteligencia artificial

29 de enero de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Dodge Charger 2026 estará disponible en dos versiones: R/T y Scat Pack. (Dodge Charger 2026)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Con todas las características que le hicieron merecedor del prestigioso premio “North American Car of the Year”, el Dodge Charger 2026 arribó a Puerto Rico, anunció este jueves Stellantis.

El modelo Dodge Charger, completamente rediseñado, estará disponible en dos versiones: el Charger R/T, con hasta 420 caballos de fuerza, y Charger Scat Pack, que alcanza los 550 caballos de fuerza.

De hecho, el modelo Scat Pack es capaz de ir de 0-60 millas por hora (mph) en solo 3.9 segundos, según el fabricante.

Así luce el motor del nuevo Dodge Charger 2026.
Así luce el motor del nuevo Dodge Charger 2026. (Suministrada)

El Charger 2026, además, está equipado con el motor Hurricane de 3.0 litros Six Pack High Output, el más poderoso en producción.

A nivel estético, el modelo, que más adelante llegará en su versión de cuatro puertas, es más ancho y su diseño está inspirado en el Charger clásico de 1968, aunque ahora ofrece nuevas texturas y tecnología avanzada.

Ostenta, de igual forma, aros de 21 pulgadas, panel de instrumento central de 16 pulgadas y una pantalla central de 12.3 pulgadas, se informó.

El precio inicial de venta del nuevo Dodge Charger asciende $64,000, precisó Ricardo García, gerente general de Stellantis.

“Es un vehículo extraordinario”, destacó el ejecutivo, al indicar que Stellantis apuesta a que el modelo impulse las ventas de la marca luego de un 2025 que terminó “en negativo”.

El año pasado, recordó García, Dodge no tuvo vehículos nuevos en el mercado local, lo que afectó su desempeño.

A tenor con el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA), los modelos que distribuye Stellantis terminaron el 2025 con la venta de 7,135 unidades, una caída de 8.5% respecto al año previo.

García destacó que la llegada del Charger no solo impulsará las ventas de Dodge en el segmento de “retail”, sino en el segmento de flota, donde la Policía de Puerto Rico y empresas como Metropistas figuran entre los primeros clientes.

“Hubo una reducción, y el acumulado fue de 8.5%, pero estuvimos mejor que la industria, que cayó 9%. Eso quiere decir que nuestro market share aumentó. Y eso es importante notarlo, porque nosotros no tuvimos ningún tipo de lanzamiento, pero ahí dentro de no tener nada, ni un hueco en alguno de los segmentos, este año eso va a mejorar y va a cambiar”, adelantó García.

“Este año se espera que se venda alrededor de 110,000 unidades, así que eso es una una reducción de 3%. Nosotros (Stellantis), en cambio, esperamos subir porque tenemos varios lanzamientos en segmentos que no teníamos dentro de uno o dos meses”, agregó.

Nace la asistente virtual Stella

De otra parte, Stellantis reclamó ser la primer empresa automotriz en la isla con una asistente virtual creada con inteligencia artificial (IA): Stella.

Stella, la nueva asistente virtual de Stellantis Puerto Rico, está impulsada por inteligencia artificial.
Stella, la nueva asistente virtual de Stellantis Puerto Rico, está impulsada por inteligencia artificial. (Suministrada)

La herramienta, que estará disponible a través de Whatsapp y la página web sabemoslotuyo.com, fue diseñada para ayudar a los clientes en el proceso de búsqueda de información sobre un vehículo.

Stella no solo contestará preguntas sobre Dodge, sino que también ofrecerá información sobre el resto de marcas de Stellantis: Chrysler, Jeep, RAM y Fiat.

“Vimos la necesidad de poder conectar con la gente a cualquier hora. Si yo estoy viendo televisión, viendo una pauta (publicitaria), escaneo el QR Code y le pregunto a Stella. Esa accesibilidad, la tecnología, lo que es inteligencia artificial, está cambiando el mundo cuando tenemos que hacer algo para que los clientes tengan respuestas rápidas”, explicó García sobre las razones que impulsaron la herramienta.

El ejecutivo rechazó que la plataforma sustituya el trabajo de los asesores de venta de los concesionarios, ya que, a su juicio, Stella complementará y hasta hará más eficiente su trabajo.

“Stella revisa cuál es el concesionario más cercano, contesta preguntas y hace una conversación total”, dijo. “Lo que queremos es ayudar a los asesores para, cuando los clientes lleguen, ya sepan cuáles son sus interesados. Además, eso adelanta su trabajo”.

José Orlando Delgado Rivera
