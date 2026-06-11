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Aumenta la venta de vehículos electrificados en medio del aumento en el costo de la gasolina

Durante los primeros cinco meses del año, se registró un crecimiento de 8%

11 de junio de 2026 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El aumento en las ventas de vehículos ecoamigables coincide con el incremento en el costo de la gasolina. (Carlos Giusti/Staff)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Aunque la venta de carros nuevos experimenta una reducción a nivel general, el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA) informó que hubo un aumento en la demanda de vehículos electrificados.

En concreto, la venta de modelos híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos registró un crecimiento de 8%.

El comportamiento, según GUIA, fue impulsado por los modelos híbridos, cuyas ventas aumentaron un 16%.

El aumento en las ventas de vehículos ecoamigables coincide con el incremento en el costo de la gasolina tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

No obstante, cuando se observa el total de vehículos vendidos entre enero y mayo, la reducción en las ventas asciende a 20.1%.

En mayo, la caída fue de 12.8%, ya que se vendieron 8,399 unidades en contraste con las 9,642 que se vendieron durante el mismo periodo en 2025.

Entre los segmentos que mostraron mayor impacto durante mayo se encuentran los sedanes mini compactos y mini compactos premium, con una disminución de 81.66%.

Otro de los segmentos con cambios notables fue el de sedanes compactos y premiums, con una reducción de 45.14%. Asimismo, el segmento de vans registró una merma de 29.96%, frente al año anterior.

“A pesar de una contracción acumulada del 20% en lo que va del año, el sector automotriz registró en mayo su segundo mejor volumen de ventas de 2026. Este balance de los primeros cinco meses continúa reflejando la alta base de comparación frente a 2025, periodo en el que se observó una demanda atípica debido a compras anticipadas ante la entrada en vigor de aranceles”, señaló Rosángela Guerra, presidenta de GUIA, en un comunicado de prensa.

“Más allá de estas fluctuaciones, la industria sigue transitando por un entorno complejo. El encarecimiento de los vehículos y la consecuente reducción del poder adquisitivo del consumidor continúan determinados por factores macroeconómicos de carácter persistente, tales como la inflación, las elevadas tasas de interés, las tensiones geopolíticas y la desaceleración económica global”, añadió Guerra.

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Autos eléctricosAutos nuevosAutos híbridosGUIAVenta de autosMotores al día
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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