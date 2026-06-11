Aumenta la venta de vehículos electrificados en medio del aumento en el costo de la gasolina

Aunque la venta de carros nuevos experimenta una reducción a nivel general, el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA) informó que hubo un aumento en la demanda de vehículos electrificados.

En concreto, la venta de modelos híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos registró un crecimiento de 8%.

El comportamiento, según GUIA, fue impulsado por los modelos híbridos, cuyas ventas aumentaron un 16%.

El aumento en las ventas de vehículos ecoamigables coincide con el incremento en el costo de la gasolina tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

No obstante, cuando se observa el total de vehículos vendidos entre enero y mayo, la reducción en las ventas asciende a 20.1%.

En mayo, la caída fue de 12.8%, ya que se vendieron 8,399 unidades en contraste con las 9,642 que se vendieron durante el mismo periodo en 2025.

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Entre los segmentos que mostraron mayor impacto durante mayo se encuentran los sedanes mini compactos y mini compactos premium, con una disminución de 81.66%.

Otro de los segmentos con cambios notables fue el de sedanes compactos y premiums, con una reducción de 45.14%. Asimismo, el segmento de vans registró una merma de 29.96%, frente al año anterior.

“A pesar de una contracción acumulada del 20% en lo que va del año, el sector automotriz registró en mayo su segundo mejor volumen de ventas de 2026. Este balance de los primeros cinco meses continúa reflejando la alta base de comparación frente a 2025, periodo en el que se observó una demanda atípica debido a compras anticipadas ante la entrada en vigor de aranceles”, señaló Rosángela Guerra, presidenta de GUIA, en un comunicado de prensa.