Cae la venta de autos en agosto

Agosto se convirtió en el sexto mes del año que cerró con una baja en la venta de autos nuevos en Puerto Rico, informó el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA).

La organización precisó que, durante el mes pasado, se vendieron 8,127 unidades, un 18.1% menos que durante el mismo periodo en 2024, cuando se vendieron 9,926 carros nuevos.

A juicio de GUIA, la reducción responde al impacto de los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos a la importación de autos, así como a tasas de interés más altas que inciden en los financiamientos.

“La tendencia de contracción se refleja tanto en el canal retail, que de forma acumulada refleja una disminución de 6%, como en el canal de flota con una contracción acumulada de 25.7%”, indicó José Ordeix, presidente de GUIA, en un comunicado de prensa.

De los ocho meses transcurridos, seis cerraron con menos ventas en comparación con 2024. Solo los meses de marzo y abril reportaron un alza.

Concretamente, entre enero y agosto pasados, se vendieron 74,463 unidades, una caída de 7.8% respecto al mismo periodo el año previo.

La mayoría de las marcas en Puerto Rico han registrado menos ventas, con excepción de Acura, Mazda, BMW, Lamborguini, Mercedes-Benz, Mini y Porsche, de acuerdo con los datos de GUIA.

Tanto Toyota como Hyundai y Kia se mantienen como las marcas de mayor demanda en el mercado local.

Toyota vendió 19,986 unidades durante los primeros meses del año, al tiempo que Hyundai vendió 11,969 y Kia 8,816.

Durante una entrevista reciente con este diario, Ordeix estimó que el 2025 terminará con la venta de unas 110,000 unidades.