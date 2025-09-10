Opinión
10 de septiembre de 2025
91°nubes rotas
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cae la venta de autos en agosto

El sector automotriz en la isla ha visto retrocesos durante la mayor parte del año

10 de septiembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Solo los meses de marzo y abril cerraron con un alza en las ventas de vehículos nuevos respecto al año pasado. (ELNUEVODIA.COM)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Agosto se convirtió en el sexto mes del año que cerró con una baja en la venta de autos nuevos en Puerto Rico, informó el Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA).

RELACIONADAS

La organización precisó que, durante el mes pasado, se vendieron 8,127 unidades, un 18.1% menos que durante el mismo periodo en 2024, cuando se vendieron 9,926 carros nuevos.

A juicio de GUIA, la reducción responde al impacto de los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos a la importación de autos, así como a tasas de interés más altas que inciden en los financiamientos.

“La tendencia de contracción se refleja tanto en el canal retail, que de forma acumulada refleja una disminución de 6%, como en el canal de flota con una contracción acumulada de 25.7%”, indicó José Ordeix, presidente de GUIA, en un comunicado de prensa.

De los ocho meses transcurridos, seis cerraron con menos ventas en comparación con 2024. Solo los meses de marzo y abril reportaron un alza.

Concretamente, entre enero y agosto pasados, se vendieron 74,463 unidades, una caída de 7.8% respecto al mismo periodo el año previo.

La mayoría de las marcas en Puerto Rico han registrado menos ventas, con excepción de Acura, Mazda, BMW, Lamborguini, Mercedes-Benz, Mini y Porsche, de acuerdo con los datos de GUIA.

Tanto Toyota como Hyundai y Kia se mantienen como las marcas de mayor demanda en el mercado local.

Toyota vendió 19,986 unidades durante los primeros meses del año, al tiempo que Hyundai vendió 11,969 y Kia 8,816.

Durante una entrevista reciente con este diario, Ordeix estimó que el 2025 terminará con la venta de unas 110,000 unidades.

La cifra, que se asemejaría a los números previos a la pandemia del Covid-19, representaría una caída significativa respecto al año pasado, que cerró con la venta de 121,999 autos nuevos.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
