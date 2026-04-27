Cayenne Eléctrica: las claves del nuevo modelo de Porsche

Porshe integró a su portafolio un nuevo modelo que promete marcar el futuro del fabricante alemán: la Cayenne Eléctrica.

La marca de lujo asegurá que se trata de un modelo con el rendimiento de un superdeportivo eléctrico, una autonomía sobresaliente y una suspensión innovadora.

En principio, la Cayenne eléctrica estará disponible en dos versiones: Cayenne Eléctrica y Cayenne Turbo Eléctrica, ambos con tracción integral electrónica.

Según Porsche, este último modelo ostenta una potencia total de hasta 1,156 caballos de fuerza y acelera de 0 a 60 millas por hora (mph) en 2.5 segundos y alcanza una velocidad máxima de hasta 161.5 mph.

El elemento central es un motor eléctrico de nuevo desarrollo en el eje trasero con refrigeración directa por aceite, que se utiliza exclusivamente en el modelo Turbo.

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La tecnología tiene su origen en la competencia Fórmula E y garantiza un alto rendimiento continuo, incluso bajo carga máxima repetida, según el fabricante.

Porsche agregó que la potencia se distribuye a ambos ejes mediante una transmisión de una sola velocidad en dos etapas.

El corazón del modelo

Sin embargo, el corazón de la Cayenne Eléctrica es una batería de alto voltaje de nuevo desarrollo con una capacidad energética bruta de 113 kilovatio-hora kWh.

La batería consta de seis módulos con un total de 192 celdas y cuenta con refrigeración líquida por ambos lados.

Al desacelerar, el Cayenne Eléctrico puede recuperar energía a una tasa de hasta 600 kW, un valor comparable al de la Fórmula E, reclamó la marca.

Alrededor del 97% de todas las operaciones de frenado en el uso diario se cubren de forma puramente eléctrica. El sistema de frenado hidráulico solo se activa si se requiere una tasa de desaceleración aún mayor, agregó Porsche.

La Cayenne Eléctrica puede cargarse a una potencia de hasta 390 kW en cargadores de alta potencia.

El nivel de carga puede pasar del 10 al 80% en menos de 16 minutos, reclamó Porsche.

Los dos modelos disponibles están equipados de serie con suspensión neumática adaptativa con Porsche Active Suspension Management.

En el caso de la versión Turbo, esta viene equipada de serie con Porsche Torque Vectoring Plus (P Plus) y también puede equiparse con Porsche Active Ride.

Mientras, el sistema opcional Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) garantiza una desaceleración óptima incluso en situaciones de conducción muy dinámica.

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Porsche reclamó, además, que la Cayenne Eléctrica es una de las SUV más aerodinámicas de su clase.

Para ello, el modelo incluye bajos casi completamente cerrados, cortinas de aire, aletas de refrigeración activas y un alerón de techo adaptativo optimizan el flujo de aire. En el modelo Turbo también se utilizan aeroaletas activas.

Más digitalización

Los modelos cuentan con el nuevo concepto de pantalla y manejo Porsche Digital Interaction, que combina superficies táctiles, mandos físicos y un reposamanos ergonómico para crear una interfaz de usuario orientada al conductor.

Un nuevo sistema operativo, entretanto, permite el streaming, los videojuegos, la integración de aplicaciones y el control por voz con inteligencia artificial (IA).

En la cabina, también se puede ajustar la iluminación ambiental, los asientos, las pantallas, los perfiles de sonido y el control de climatización.

Todo ello se complementa con un nuevo sistema de calefacción de superficies, nuevas funciones de masaje y luces de comunicación, destacó Porsche.